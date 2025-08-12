Pésimas noticias en Minnesota: Walmart anunció el cierre de una de sus sucursales y esta es la razón

Walmart es una de las cadenas de supermercados más reconocidas, que recibe a miles de consumidores en todo Estados Unidos. Los clientes encuentran una gran variedad de productos que les permiten abastecer sus hogares, con precios accesibles para muchos. En cada estado se puede encontrar una tienda de esta compañía; sin embargo, se anunció el cierre de una de ellas, ubicada en Minnesota, a partir de finales de agosto de 2025.

Cierre del local en Coon Rapids

Un comunicado de prensa publicado por ABC Newspaper señaló que el motivo de esta clausura se debe al cambio en las costumbres de los consumidores a la hora de comprar productos. Además, la portavoz de Walmart Global Communications, Anne Hatfield, lo confirmó: "La forma en que los clientes quieren comprar cambia constantemente y nosotros estamos evolucionando para satisfacer sus necesidades y atenderlos cómo, cuándo y dónde quieran".

El cierre de esta sede fue celebrada por varios clientes locales, justificando que era un local sucio y pequeño.

El cierre definitivo está programado para el jueves 29 de agosto de 2025. Esta decisión forma parte de un plan que incluye el cierre de varios establecimientos debido a su baja productividad. Muchas de estas sedes son pequeñas o cuentan con varios años de antigüedad, como parte de una estrategia para invertir en supercentros, comercio electrónico y ubicaciones remodeladas, de acuerdo con un informe de Business Insider y Retail Dive.

El miembro del Consejo Municipal de Coon Rapids, Pat Carlson, expresó la noticia y destacó el rol que tuvo el establecimiento durante más de tres décadas: "Me molestó enterarme de que nuestro Walmart cerrará el 29 de agosto. Es una decisión corporativa y, lamentablemente, no podemos hacer mucho al respecto". Además, explicó cómo impactará en la vida de los vecinos y lamentó que aproximadamente 180 colaboradores quedarán sin empleo, pese a que la organización anunció que trabajará en conjunto para facilitar su traslado o brindarles nuevas oportunidades.

"Recuerdo cuando se construyó la tienda como punto de referencia para el Centro Comercial Riverdale Crossing en 1990. Hubo mucho revuelo en aquel entonces. Antes de que los Super Walmart se popularizaran, nuestra tienda tenía las mayores ventas del estado. Puede que la gente tenga diferentes perspectivas sobre nuestro Walmart, pero yo compraba mucho allí y lo voy a extrañar. Ojalá Walmart ayude a los 180 empleados que se quedarán sin trabajo y Riverdale Crossings pueda llenar ese espacio con una nueva tienda", fueron las palabras escritas por Carlson en su cuenta de Facebook.

Locales en Minnesota

Walmart cuenta con más de 60 tiendas en los condados de Minnesota. Blaine y Rochester son las localidades con más establecimientos, con dos cada una. La sede que será clausurada está ubicada en 13020 Riverdale Dr NW, Coon Rapids, MN 55448. La compañía dejó un mensaje de despedida: "Agradecemos a los clientes que nos han dado el privilegio de atenderlos en nuestra tienda de Coon Rapids".