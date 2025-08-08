'Walmart cerca a ti': sigue estos pasos para encontrar una tienda en el estado donde vivas en EE.UU

Encontrar una tienda Walmart cerca de ti en Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. Ya sea que estés de viaje o te hayas mudado recientemente, localizar una sucursal cercana puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. Con unos simples pasos, puedes identificar la tienda más próxima según tu ubicación.

Walmart cuenta con miles de tiendas en todo el país, adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Desde supermercados hasta centros de servicio, hay una opción cerca de ti. Sigue esta guía rápida para ubicar fácilmente la sucursal más conveniente en tu estado.

¿Cómo encontrar un Walmart cerca a ti en Estados Unidos?

Para encontrar una tienda Walmart cerca del estado donde vivas en EE. UU., puedes utilizar la herramienta de búsquedas de tiendas en el mismo sitio web de Walmart o a través de la misma app móvil. Asimismo, se señala que puedes obtener el horario de atención de un Walmart cercano, las instrucciones para llegar y todos los servicios disponibles.

En ese sentido, encontrarás una lupa donde debes poner el código postal, ciudad, etc., y checar el directorio de tiendas. La misma página web te mostrará todas las tiendas cerca de tu ubicación dentro de las millas correspondientes. Asimismo, como cliente de Walmart, podrás dejar tu opinión mediante los comentarios.

¿Cuáles son los departamentos y servicios que ofrece Walmart?

Los departamentos y servicios que ofrece esta exitosa corporación multinacional 'Walmart' en EE. UU. son los siguientes, de acuerdo con su sitio web: