Estatus de caso en línea | Así debes revisarlo a través del sitio web de USCIS si eres inmigrante

Si eres inmigrante y estás esperando una respuesta de USCIS, saber cómo revisar el estatus de tu caso es crucial. El sitio web oficial te ofrece una herramienta en línea para realizar este seguimiento de forma segura y rápida.

Para revisar el estatus de tu caso, solo necesitas tu número de recibo y acceder a la sección correspondiente en el portal de USCIS. Con estos sencillos pasos, podrás obtener información actualizada sobre tu solicitud o trámite.

USCIS: revisa tu estatus de caso en línea

Revisar el estatus de tu caso en línea a través de USCIS es un proceso sencillo y rápido. Solo necesitas tu número de recibo, que puedes encontrar en la notificación que recibiste al presentar tu solicitud. Con este número, accedes al portal oficial y obtienes información actualizada sobre el progreso de tu trámite.

Asimismo, esta herramienta sirve para gestionar todas sus solicitudes y peticiones. Y para utilizarla, debe ingresar su número de recibo, el cual es un identificador único de 13 caracteres, compuesto por tres letras seguidas de 10 números.

Entonces, una vez que haya ingresado el número correctamente, podrá hacer clic en el botón de "Verificación de Estado" para consultar el estado de su solicitud.

¿Cuáles son las herramientas de USCIS?

Por otro lado, USCIS también cuenta con otras herramientas como un calculador de fechas de prioridad y la posibilidad de renovar o reemplazar la tarjeta verde de manera digital. Además, puedes crear una cuenta personal para gestionar todos tus trámites migratorios de forma más eficiente.