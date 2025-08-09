- Hoy:
Ojo, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: este es el protocolo que debes tomar en cuenta durante una redada migratoria
Este es el protocolo que debes tomar en cuenta durante una redada migratoria como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. ¡Toma tus precauciones!
Vivir como inmigrante indocumentado en Estados Unidos implica enfrentar múltiples desafíos, especialmente ante el temor constante de una redada migratoria. Estas operaciones pueden ocurrir sin previo aviso y generar momentos de mucha tensión. Por eso, es fundamental estar preparado y conocer tus derechos.
La incertidumbre no debe paralizarte, sino motivarte a informarte y actuar con cautela. Saber cómo proceder en una redada puede marcar la diferencia entre conservar tu libertad o enfrentar consecuencias graves. A continuación, te explicamos el protocolo que debes tener presente.
PUEDES VER: Atención inmigrantes en California: gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema
Protocolo para inmigrantes indocumentados durante una redada migratoria:
En caso de una redada migratoria en Estados Unidos, es super importante mantener la calma y recordar tus derechos. Entre los más conocidos dentro del protocolo se encuentran:
- Ten calma y no corras.
- Solicita el servicio de un abogado de inmigración.
- No firmes documentos sin contar con un asesor legal.
- Prepara un plan familiar de emergencia.
- Si te detienen, busca ayuda legal.
¿Qué es una redada migratoria?
En el contexto de las deportaciones masivas durante el segundo gobierno de Donald Trump, una redada migratoria busca identificar y detener a extranjeros ilegales en Estados Unidos. De manera, que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizan diversas estrategias para que el conjunto de redadas sea exitoso. Asimismo, su oficina encargada para el control migratorio es la Oficina de Detención y Deportación y dentro de esta, se manejan instalaciones de detención, línea de información, localizador de detenidos, etc.
