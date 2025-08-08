Ojo inmigrantes: gobierno de Donald Trump anuncia cuántos extranjeros salieron por decisión propia

0
Miles de inmigrantes abandonaron Estados Unidos voluntariamente, según nuevas cifras reveladas por el gobierno de Trump en un informe reciente.

Andrea Benavente
Más de 1 millón de inmigrantes indocumentados salieron de forma voluntaria de EE. UU.
Más de 1 millón de inmigrantes indocumentados salieron de forma voluntaria de EE. UU.
El gobierno de Donald Trump ha revelado nuevas cifras sobre inmigración. Según el informe, miles de extranjeros decidieron abandonar Estados Unidos voluntariamente. Esta información forma parte de los esfuerzos por endurecer las políticas migratorias.

El anuncio ha generado reacciones diversas entre activistas y comunidades inmigrantes. Muchos señalan que las condiciones legales y sociales han empujado a estas salidas. El gobierno defiende las cifras como prueba de una migración más “ordenada”.

Se reporta cuántos inmigrantes se fueron de forma voluntaria

Desde que Donald Trump retomó la presidencia por segunda vez en enero, más de un millón de inmigrantes indocumentados han salido voluntariamente de EE. UU., según Kristi Noem. La administración ha incrementado el control en la frontera con México, enviado tropas y aplicado medidas migratorias más estrictas. También se ha promovido el uso de una aplicación móvil para facilitar salidas voluntarias.

Según Noem, gran parte de los detenidos enfrentan cargos penales o ya tienen órdenes de deportación. Las autoridades han intensificado operativos en casas, trabajos y tribunales. La secretaria calificó estas acciones como efectivas y dijo que quienes opten por irse podrían volver legalmente con una visa.

Donald Trump y su promesa de hacer la deportación más grande de Estados Unidos

Durante su campaña presidencial contra la demócrata Kamala Harris, Donald Trump aseguró que de ganar las elecciones nuevamente en noviembre del 2024, implementará la operación de deportación más grande que haya tenido Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, su estrategia contempla utilizar al ejército y unidades especiales para remover a millones de inmigrantes sin documentos.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

