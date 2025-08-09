- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
Ojo inmigrantes: esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de Estados Unidos
Conoce lo que debes hacer con la Green Card o residencia permanente legal si te encuentras fuera de Estados Unidos, de acuerdo con las normativas de USCIS.
Si eres inmigrante con residencia permanente legal en EE.UU. y estás viviendo fuera del país, es crucial que conozcas las reglas que rigen tu Green Card. No seguirlas podría hacerte perder tu estatus legal. USCIS establece requisitos específicos para mantener la validez de tu residencia.
Permanecer mucho tiempo fuera de Estados Unidos sin tomar medidas puede interpretarse como abandono de tu estatus. Existen documentos y procesos que debes completar antes de salir del país por periodos largos. Aquí te explicamos lo que necesitas saber para proteger tu residencia permanente.
PUEDES VER: Ojo inmigrantes: gobierno de Donald Trump anuncia cuántos extranjeros salieron por decisión propia
Esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de Estados Unidos
Si tienes la Green Card y vives fuera de Estados Unidos, es importante tomar algunas medidas en cuenta para evitar que tu tarjeta verde esté en riesgo. Algunas de estas son:
- Debes solicitar el Formulario I-131 antes de salir del país.
- Presentar declaraciones de impuestos como residente.
- Tener vínculos familiares o económicos en EE. UU.
- Deberás solicitar un documento de viaje de residente que regresa: Formulario DS-117 ante un consulado de EE.UU.
- No usar direcciones falsas o no actualizadas ante USCIS.
Categorías para la Green Card
Por otro lado, de acuerdo con USCIS, existen muchos procesos de postulación para la Green Card y en ese sentido, las categorías son las siguientes:
- A través de la familia
- Inmigrantes Especiales
- A través del registro
- Mediante el estatus de refugio o asilo
- Víctimas de abuso
- Otros
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90