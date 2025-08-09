Ojo inmigrantes: esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de Estados Unidos

Si eres inmigrante con residencia permanente legal en EE.UU. y estás viviendo fuera del país, es crucial que conozcas las reglas que rigen tu Green Card. No seguirlas podría hacerte perder tu estatus legal. USCIS establece requisitos específicos para mantener la validez de tu residencia.

Permanecer mucho tiempo fuera de Estados Unidos sin tomar medidas puede interpretarse como abandono de tu estatus. Existen documentos y procesos que debes completar antes de salir del país por periodos largos. Aquí te explicamos lo que necesitas saber para proteger tu residencia permanente.

Esto debes hacer con la Green Card si vives fuera de Estados Unidos

Si tienes la Green Card y vives fuera de Estados Unidos, es importante tomar algunas medidas en cuenta para evitar que tu tarjeta verde esté en riesgo. Algunas de estas son:

Debes solicitar el Formulario I-131 antes de salir del país.

Presentar declaraciones de impuestos como residente.

Tener vínculos familiares o económicos en EE. UU.

Deberás solicitar un documento de viaje de residente que regresa: Formulario DS-117 ante un consulado de EE.UU.

No usar direcciones falsas o no actualizadas ante USCIS.

Categorías para la Green Card

Por otro lado, de acuerdo con USCIS, existen muchos procesos de postulación para la Green Card y en ese sentido, las categorías son las siguientes: