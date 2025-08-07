Ojo, inmigrantes en Florida | Estas son las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis para esta temporada de verano 2025
Ron DeSantis firmó nuevas leyes que impactan a los inmigrantes en Florida. Conoce los cambios clave que afectarán a la comunidad esta temporada de verano 2025.
Este verano 2025, Florida implementará nuevas leyes que afectan directamente a la comunidad inmigrante. Los cambios incluyen restricciones y requisitos adicionales en diversos sectores, desde el empleo hasta la educación.
Ron DeSantis ha firmado recientemente legislaciones que modifican políticas clave para los inmigrantes en el estado. Estos cambios se aplicarán a partir de la temporada de calor, trayendo incertidumbre y ajustes para muchas familias.
Algunas nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis para esta temporada de verano 2025
El gobernador del estado de Florida, Ron De Santis, firmó un paquete de normas legislativas para este temporada de verano. Así que si eres uno de los habitantes de esta localidad, te puede interesar:
- DeSantis aprobó el presupuesto (SB 2500), que según él y los legisladores, ayudará a enfrentar una posible recesión.
- Los legisladores aprobaron una medida (SB 296) que modifica una ley de 2023, la cual hubiera prohibido que las escuelas secundarias comenzaran antes de las 8:30 a. m.
- El proyecto de ley (SB 2508) aprobado por los legisladores establece la adición de 22 jueces de tribunales de circuito y 15 de tribunales de condado, además de modificar dos tribunales de apelaciones.
Leyes contra inmigrantes indocumentados en Florida
En los últimos años, Florida ha incrementado las leyes que afectan a los inmigrantes indocumentados, implementando medidas que restringen su acceso a servicios públicos, empleos y educación. Estas políticas tienen como objetivo reducir la inmigración ilegal y ejercer un mayor control sobre los inmigrantes sin documentos.
Además, las nuevas normativas incluyen penalizaciones más severas para aquellos que contraten o ayuden a los indocumentados. La intención de estas leyes es disuadir a las personas sin estatus legal de quedarse en el estado, fortaleciendo la cooperación entre las autoridades locales y federales en la aplicación de las leyes migratorias.
