- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
Excelentes noticias, inmigrantes latinos: este es el empleo al que puedes acceder en Florida sin tener un título universitario
Los inmigrantes que hablen español o inglés podrán acceder a esta oportunidad, con un pago de 20 dólares por hora en empleos en Florida.
Para acceder a un empleo, muchas empresas exigen diversos requisitos que pueden limitar las oportunidades. Sin embargo, en Florida se ha reportado que, aunque no tengas un título universitario, igual puedes acceder a este trabajo. Lo mejor de todo: el pago es de 20 dólares por hora trabajada. Quédate y te cuento más detalles.
PUEDES VER: Adiós a la licencia de conducir de Florida: cambio obliga a ciertos inmigrantes a renovar sus documentos cada año
Oportunidad para latinos en Florida
En Miami se abrió una oportunidad para la comunidad latina. El puesto disponible actualmente es de auxiliar de carga, y la compañía encargada de esta publicación es Panorama Services and Travel. Esta ofrece beneficios adicionales, como descuentos en envíos y viajes, así como capacitación constante, ideal para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.Los postulantes deben considerar que el costo de vida en Florida ha aumentado y el ingreso por persona debe ser $22,70 por hora.
Los requisitos no son difíciles, aunque se pide que el postulante maneje español o inglés. Esto representa una ventaja en un país donde estos dos idiomas son los más hablados: uno por ser la lengua materna y el otro debido a la cantidad de hispanos en la región. Las responsabilidades que deberás asumir son las siguientes:
- Dar un excelente servicio al cliente
- Colaborar con la carga y descarga de mercadería
- Hacer seguimiento de envíos y gestionar documentos
- Mantener el espacio de trabajo limpio, seguro y organizado.
Otro aspecto importante es tener disponibilidad completa para realizar viajes diarios o reubicarse en otras zonas de Miami antes de comenzar a trabajar. La flexibilidad en la ubicación es clave para las dinámicas logísticas del empleo. En cuanto a los beneficios, son estos:
- Ambiente laboral estable y de equipo
- Capacitación continua para el desarrollo profesional
- Oportunidades de crecimiento en la compañía
- Descuentos en servicios de envíos y viajes.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deben acceder a su cuenta de Indeed, el aplicativo para ofertas laborales u otras similares. También pueden visitar las instalaciones de la organización, ubicadas en 10508 W Flagler St, Miami, Florida 33174. El contacto permitirá conocer mejor a la asociación y su ambiente laboral.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90