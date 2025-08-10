Excelentes noticias, inmigrantes latinos: este es el empleo al que puedes acceder en Florida sin tener un título universitario

0
Los inmigrantes que hablen español o inglés podrán acceder a esta oportunidad, con un pago de 20 dólares por hora en empleos en Florida.

Miguel Reyes
Composición: Miguel Reyes / Libero
Para acceder a un empleo, muchas empresas exigen diversos requisitos que pueden limitar las oportunidades. Sin embargo, en Florida se ha reportado que, aunque no tengas un título universitario, igual puedes acceder a este trabajo. Lo mejor de todo: el pago es de 20 dólares por hora trabajada. Quédate y te cuento más detalles.

Oportunidad para latinos en Florida

En Miami se abrió una oportunidad para la comunidad latina. El puesto disponible actualmente es de auxiliar de carga, y la compañía encargada de esta publicación es Panorama Services and Travel. Esta ofrece beneficios adicionales, como descuentos en envíos y viajes, así como capacitación constante, ideal para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

Los postulantes deben considerar que el costo de vida en Florida ha aumentado y el ingreso por persona debe ser $22,70 por hora.

Los requisitos no son difíciles, aunque se pide que el postulante maneje español o inglés. Esto representa una ventaja en un país donde estos dos idiomas son los más hablados: uno por ser la lengua materna y el otro debido a la cantidad de hispanos en la región. Las responsabilidades que deberás asumir son las siguientes:

  • Dar un excelente servicio al cliente
  • Colaborar con la carga y descarga de mercadería
  • Hacer seguimiento de envíos y gestionar documentos
  • Mantener el espacio de trabajo limpio, seguro y organizado.

Otro aspecto importante es tener disponibilidad completa para realizar viajes diarios o reubicarse en otras zonas de Miami antes de comenzar a trabajar. La flexibilidad en la ubicación es clave para las dinámicas logísticas del empleo. En cuanto a los beneficios, son estos:

  • Ambiente laboral estable y de equipo
  • Capacitación continua para el desarrollo profesional
  • Oportunidades de crecimiento en la compañía
  • Descuentos en servicios de envíos y viajes.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben acceder a su cuenta de Indeed, el aplicativo para ofertas laborales u otras similares. También pueden visitar las instalaciones de la organización, ubicadas en 10508 W Flagler St, Miami, Florida 33174. El contacto permitirá conocer mejor a la asociación y su ambiente laboral.

