Tensión en Atlanta: inmigrante hispana es detenida por ICE luego de acudir a su audiencia

Los operativos de ICE no se detienen. En su objetivo de cumplir las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúan capturando a inmigrantes en cualquier momento y lugar del país. Esta vez, una mujer que residía en una ciudad de Georgia fue detenida tras acudir a su audiencia de asilo.

Joven colombiana es capturada

Nayarith Yuseth Rangel Blanco, una joven de 20 años nacida en Colombia, acudió el 7 de agosto a la corte de inmigración de Atlanta, Georgia. Al finalizar su entrevista, salió sin inconvenientes, ya que debía regresar a una nueva audiencia programada para marzo de 2026. Sin embargo, cuando se encontraba en la puerta del ascensor para retirarse del lugar, la llamaron por su nombre y procedieron a detenerla.

Un testigo relató: "Tres agentes de Homeland Security. Uno de los tres, con muy mala actitud, me separó, me hizo con el brazo y me dijo ella está detenida". Antes de esto, explicó que la audiencia transcurrió con normalidad y sin nada sospechoso: "Nunca recibió una desestimación del caso, sino sencillamente mantuvo el proceso con la corte de migración bajo la jurisdicción de la corte y terminó asignándole la fecha".

Informes señalan que la agencia migratoria justificó la detención alegando que la joven permanecía en el país de forma ilegal desde el 3 de septiembre de 2023. La familia denunció que Rangel pasó 24 horas sin recibir alimento, líquidos ni los medicamentos para el asma que padece. "Hoy a las 5:00 de la mañana me llamó llorando y dijo que sentía que se iba a desmayar, que pedía algo de comer o al menos algo con qué taparse, y que ellos la ignoraban", relató su pareja, Alejandro Limares.

También pidió que la dejen en libertad: "Que la suelten. Ella no hizo nada malo y que la manden más bien para Colombia o, más que nada, pero que la suelten". Por su parte, la madre de la joven denunció el maltrato y exigió su liberación, señalando que desconoce el estado de salud de su hija y si contará con un abogado para su defensa: "Es una situación muy complicada. Ella en ese sitio, con ese frío y esas condiciones".

Arresto justificado

De acuerdo con un abogado que analizó el caso en un medio local, ICE puede detener a inmigrantes en condiciones similares a las de la joven colombiana, ya que la normativa federal establece que, al no haber cumplido dos años de estadía en suelo estadounidense, pueden ser procesados bajo la figura de remoción acelerada. Se sabe que ella permanece en la Oficina de Campo en Atlanta, y su pareja informó que será trasladada al Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia.