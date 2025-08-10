¿Cómo puedo ayudar a un familiar a convertirse en residente permanente si soy ciudadano de los Estados Unidos?

Si eres ciudadano estadounidense y deseas ayudar a un familiar a convertirse en residente permanente, existen opciones legales que puedes seguir. El proceso incluye varias etapas y requisitos específicos que deben cumplirse para que tu familiar sea elegible.

Una de las formas más comunes es a través de la petición familiar, donde como ciudadano, puedes solicitar su visa de inmigrante. El tiempo y los documentos necesarios dependerán del tipo de familiar y la disponibilidad de visas en cada categoría.

Si eres ciudadano estadounidense, tienes la posibilidad de ayudar a un familiar a obtener la residencia permanente mediante la petición familiar. Este procedimiento te permite patrocinar a tu ser querido para que reciba una visa de inmigrante, lo cual es el primer paso hacia su estatus de residente permanente. El tipo de relación familiar y el estatus migratorio del solicitante influirán en los plazos y requisitos del proceso.

Para comenzar, es necesario que presentes el Formulario I-130, o Petición de Familiar Extranjero, ante USCIS. Este formulario es fundamental para probar tu relación con el familiar y dar inicio a su proceso de residencia. El procedimiento implica la revisión de documentos, entrevistas y tiempos de espera que varían según el tipo de familiar, como cónyuge, hijo o padre.

Beneficios de la residencia permanente

De acuerdo con USCIS, ser residente permanente ofrece la ventaja de vivir y trabajar de manera indefinida en EE. UU., acceder a servicios sociales y médicos, y la opción de pedir la ciudadanía estadounidense una vez cumplidos los requisitos. También, los residentes permanentes tienen la libertad de viajar al extranjero y regresar sin perder su estatus.