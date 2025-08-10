- Hoy:
Ojo, inmigrantes en EE. UU. | Esta es la ley REAL ID que sigue vigente durante el 2025
La nueva Ley del REAL ID entra en vigor el 7 de mayo de 2025. Inmigrantes en EE. UU. deben cumplir con los nuevos requisitos para viajar y acceder a servicios.
Desde el 7 de mayo de 2025, los inmigrantes en Estados Unidos deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la Ley del REAL ID. Esta ley afectará el uso de las identificaciones para viajar dentro del país y acceder a ciertos servicios federales.
El REAL ID es una identificación más segura, y para obtenerla se deben presentar documentos adicionales que prueben tu estatus migratorio y residencia. Es importante estar al tanto de estos cambios para evitar inconvenientes al momento de viajar o realizar trámites oficiales.
Esta es la nueva Ley del REAL ID que entró en vigor desde el 7 de mayo de 2025
La Ley del REAL ID establece nuevos requisitos para las identificaciones emitidas por los estados de EE. UU., con el fin de mejorar la seguridad y la verificación de identidad. Esta ley afectará principalmente el uso de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación para viajar en vuelos nacionales y acceder a ciertos servicios federales.
El REAL ID es una tarjeta de identificación mejorada que contiene medidas de seguridad adicionales, como un chip y una fotografía que se utiliza para verificar tu identidad. Para obtenerlo, deberás presentar documentos que demuestren tu ciudadanía o estatus migratorio, además de tu dirección actual y fecha de nacimiento.
Estados que solicitarán el REAL ID
Desde el 7 de mayo de 2025, numerosos estados requieren que sus habitantes obtengan un REAL ID para realizar actividades como abordar vuelos nacionales o acceder a edificios federales. Entre los estados que implementaron dicha norma se incluyen California, Nueva York, Texas, Florida, entre otros.
