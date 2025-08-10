- Hoy:
¿Piensas postular a un empleo en Walmart? Se revela cuál es la actitud por la que te podrían rechazar
Una ejecutiva de Walmart advierte sobre la actitud que más puede perjudicarte en una entrevista. Evitarla podría marcar la diferencia al postular.
Si estás pensando en postular a un puesto en Walmart, es importante que no solo te prepares con tu currículum. Tu actitud durante el proceso también cuenta. Una mala impresión puede cerrarte las puertas, incluso si cumples con todos los requisitos.
Una ejecutiva de la compañía reveló cuál es el comportamiento que más desalienta a los reclutadores. No se trata de un error técnico, sino de una actitud negativa. Esta señal puede ser suficiente para que descarten tu candidatura.
Trabajos en Walmart: se revela cuál es la actitud por la que te podrían rechazar
Una ejecutiva de Walmart señaló que una actitud que puede cerrar puertas en la empresa es la de alguien constantemente negativo, conocido como "Debbie Downer". Por lo que este tipo de persona tiende a enfocarse solo en los problemas sin aportar soluciones, lo cual refleja poca iniciativa. Esta falta de proactividad y visión pesimista afecta negativamente el ambiente laboral y reduce las posibilidades de ser contratado.
¿Qué trabajos ofrece Walmart?
Walmart proporciona diversas oportunidades laborales, tanto en áreas operativas como administrativas. A continuación, se detallan algunos de los puestos más comunes disponibles:
- Cajeros y cajeras encargados de la atención al cliente en las cajas.
- Reponedores responsables de organizar productos en estanterías y almacenes.
- Personal dedicado a la limpieza y el mantenimiento dentro de las tiendas.
- Vendedores en diferentes secciones, como electrodomésticos, ropa o alimentos.
- Supervisores de área o encargados de coordinar el turno.
