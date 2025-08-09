Estas son las promociones bancarias que ofrece Walmart a través de su tarjeta de crédito en EE. UU.

Walmart ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras para ofrecer promociones atractivas a sus clientes en EE. UU.

A través de su tarjeta de crédito, los usuarios pueden acceder a recompensas en efectivo, descuentos especiales y financiamiento sin intereses.

Estas ventajas buscan fidelizar a los consumidores y facilitar sus compras diarias en tiendas físicas y en línea. Además de los beneficios en Walmart, la tarjeta también ofrece incentivos en compras fuera de la cadena, como gasolina y restaurantes. Los usuarios acumulan puntos que pueden canjear por créditos en el estado de cuenta u otras recompensas.

¿Cuáles son las promociones bancarias que ofrece Walmart a través de su tarjeta de crédito?

Walmart en Estados Unidos ya no cuenta con tarjetas de crédito propias ni ofrece promociones bancarias directas, debido a que su colaboración con Capital One finalizó en mayo de 2024. Por esta razón, actualmente no es posible solicitar nuevas tarjetas de crédito emitidas por Walmart.

Sin embargo, existen algunas ofertas especiales que están disponibles exclusivamente para quienes poseen determinadas tarjetas American Express.

¿Cuántas sedes tiene Walmart en EE. UU.?

Walmart tiene aproximadamente 4,600 tiendas en Estados Unidos. Asimismo, se incluyen los clubes de membresía Sam’s Club, el número supera las 5,200 sedes. Cabe precisar que estas tiendas están distribuidas en los 50 estados del país.