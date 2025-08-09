Este es el límite de edad que debes tener para postular a ser un agente del ICE

Convertirse en agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una meta para muchos que buscan servir y proteger en el ámbito federal. Sin embargo, como en muchas agencias gubernamentales, existen requisitos estrictos para poder postular. Uno de los más determinantes es el límite de edad establecido para ingresar al cuerpo.

Este criterio busca garantizar que los agentes tengan la capacidad física y el tiempo de servicio necesarios antes de llegar a la jubilación obligatoria. Conocer esta edad máxima es crucial si estás considerando una carrera dentro del ICE. A continuación, te contamos cuál es y qué excepciones podrían aplicarse.

¿Cuál es el límite de edad que debes tener para ser un agente del ICE?

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, se eliminará el límite de edad para los agentes del ICE, por lo que los candidatos que quieran ser parte de este importante organismo estadounidense, deberán estar cualificados para presentar su solicitud, someterse a exámenes médicos, entre otras pruebas. En esa línea, también se busca proponer incentivos para todas estas fuerzas federales que buscan expulsar a los inmigrantes indocumentados del país. Por otro lado, otros de los requisitos para ser un agente del ICE, son los siguientes:

Contar con la ciudadanía americana.

Tener una licencia de conducir válida.

Poder portar un arma de fuego.

Para quienes nacieron luego del 31 de diciembre de 1959, tendrán que registrarse dentro del Servicio Selectivo.

¿Cuáles son las oficinas del ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuenta con varias oficinas en diversas ciudades de EE. UU. y en otros países. Asimismo, algunas de sus ubicaciones principales abarcan las oficinas de campo en ciudades como son algunas de estas: