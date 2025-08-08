Atención inmigrantes en California: gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su estrategia legal en California, presentando un fuerte pedido ante la Corte Suprema. Esta acción busca revertir decisiones que afectan las políticas migratorias en el estado. La medida genera preocupación entre las comunidades inmigrantes y sus defensores.

California, reconocido por sus leyes que protegen a los inmigrantes, enfrenta ahora un desafío directo desde la administración federal. La disputa legal refleja las tensiones entre el gobierno de Trump y los estados que adoptan posturas más favorables hacia los inmigrantes.

Gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema

Tras la orden judicial de la jueza Maame E. Frimpong a favor de los inmigrantes indocumentados en California, ya que restringía las detenciones que se realizaba, el gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que levantara dicha norma, por lo que dicha petición de emergencia ocurre luego de que el Tribunal de Apelaciones se negara a acceder este pedido del gobierno estadounidense.

Cabe precisar que en los últimos meses desde que Trump tomó el poder, los arrestos migratorios en la ciudad de Los Ángeles han sido frecuentes mediante las redadas en los centros de trabajo y lugares públicos. Asimismo, es importante mencionar que la decisión de la jueza se debe a una demanda en conjunto presentada por defensores de la comunidad migrante ilegal en el país.

Redadas migratorias en California

Durante este 2025 las redadas migratorias, ejecutadas por los agentes del ICE, sacudieron duro la parte sur del estado de California, incluso a raíz de los enfrentamientos de los manifestantes y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el gobierno de Trump desplegó a aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional, a principios del mes de junio, enfrentándose al gobernador, Gavin Newsom.