0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia EN VIVO HOY por Copa Panamericana de Vóley

Atención inmigrantes en California: gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema

Departamento de Justicia realizó un inusual pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados en California.

Andrea Benavente
Gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema.
Gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su estrategia legal en California, presentando un fuerte pedido ante la Corte Suprema. Esta acción busca revertir decisiones que afectan las políticas migratorias en el estado. La medida genera preocupación entre las comunidades inmigrantes y sus defensores.

California, reconocido por sus leyes que protegen a los inmigrantes, enfrenta ahora un desafío directo desde la administración federal. La disputa legal refleja las tensiones entre el gobierno de Trump y los estados que adoptan posturas más favorables hacia los inmigrantes.

Más de 1 millón de inmigrantes indocumentados salieron de forma voluntaria de EE. UU.

PUEDES VER: Ojo inmigrantes: gobierno de Donald Trump anuncia cuántos extranjeros salieron por decisión propia

Gobierno de Donald Trump realiza fuerte pedido a Corte Suprema

Tras la orden judicial de la jueza Maame E. Frimpong a favor de los inmigrantes indocumentados en California, ya que restringía las detenciones que se realizaba, el gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que levantara dicha norma, por lo que dicha petición de emergencia ocurre luego de que el Tribunal de Apelaciones se negara a acceder este pedido del gobierno estadounidense.

Cabe precisar que en los últimos meses desde que Trump tomó el poder, los arrestos migratorios en la ciudad de Los Ángeles han sido frecuentes mediante las redadas en los centros de trabajo y lugares públicos. Asimismo, es importante mencionar que la decisión de la jueza se debe a una demanda en conjunto presentada por defensores de la comunidad migrante ilegal en el país.

Redadas migratorias en California

Durante este 2025 las redadas migratorias, ejecutadas por los agentes del ICE, sacudieron duro la parte sur del estado de California, incluso a raíz de los enfrentamientos de los manifestantes y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el gobierno de Trump desplegó a aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional, a principios del mes de junio, enfrentándose al gobernador, Gavin Newsom.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Ojo inmigrantes: gobierno de Donald Trump anuncia cuántos extranjeros salieron por decisión propia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano