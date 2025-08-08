- Hoy:
Malas noticias para beneficiarios de SNAP: este ESTADO prohíbe la compra de ciertos ALIMENTOS
Un estado de EE.UU. ha implementado nuevas restricciones al programa SNAP, limitando los alimentos que los beneficiarios pueden comprar con sus beneficios.
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentan nuevas restricciones en un estado del país.Una reciente medida prohíbe la compra de ciertos alimentos con las tarjetas EBT. La decisión ha generado controversia entre legisladores, organizaciones sociales y las propias familias afectadas.
Este es el estado que prohíbe la compra de ciertos alimentos del programa SNAP
Se trata del estado de Florida, gobernado por Ron DeSantis, el cual a partir de enero de 2026, los beneficiarios de SNAP en Florida no podrán usar su tarjeta EBT para comprar alimentos con bajo valor nutricional, como sodas, bebidas energéticas, caramelos y postres preparados. Esta medida se suma a las restricciones ya existentes, que incluyen comidas preparadas, productos de higiene, alcohol y tabaco. Cabe precisar que la tarjeta EBT se recarga mensualmente con fondos del programa.
¿Cómo solicitar cupones para alimentos SNAP?
Si buscas calificar y obtener los beneficios del programa SNAP, primero debes cumplir si cumples con los requisitos del estado donde vives y asimismo, revisar la tabla de límites de ingresos para aplicar a SNAP. Por otro lado, para saber el saldo de tu tarjeta EBT puedes hacer lo siguiente:
- Revisar el recibo de la tienda donde compras tu comida.
- Corroborar si su estado cuenta con una aplicación móvil para la administración de sus beneficios.
- Comunicarse con su oficina estatal de SNAP para saber cuánto dinero te queda de saldo en tu tarjeta.
En ese sentido, si deseas solicitar los beneficios de SNAP, debe contactar a la oficina local correspondiente. Además, en ciertos estados, es posible hacer la solicitud por internet, en persona, por correo o por fax.
