Tragedia en la ciudad de Miami: hombre muere por heridas de bala tras fatal tiroteo

La policía local ya se encuentra investigando el suceso, buscando pistas sobre el atacante. Por el momento, no se ha identificado a la víctima ni al sospechoso, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

La policía de Miami está investigando un tiroteo mortal ocurrido el miércoles por la noche en Coconut Grove, que dejó a un hombre sin vida. El hecho fue alertado por el sistema ShotSpotter alrededor de las 6:30 p.m. en la zona de la 37 Avenida SW. Al llegar al lugar, los oficiales hallaron a la víctima con varias heridas de bala y la trasladaron de urgencia al Hospital Jackson Memorial, donde más tarde falleció.

El lugar del tiroteo permaneció bajo investigación por varias horas mientras los detectives recopilaban pruebas y tomaban declaraciones a testigos. Aunque aún no se han hecho arrestos ni se ha identificado al sospechoso, se confirmó que otra persona resultó lesionada, pero no por disparos.

Los residentes de la zona expresaron su preocupación por el creciente clima de violencia, especialmente en un área poblada por familias y con varias escuelas cercanas.

¿Cuál es la línea de emergencia ante tiroteos en Miami?

En Miami, ante cualquier emergencia como tiroteos o situaciones peligrosas, se debe marcar el 911, el número de emergencia nacional. Al hacerlo, se establece contacto directo con las autoridades locales, como la policía y los servicios de emergencia, quienes actuarán de inmediato para manejar el incidente.