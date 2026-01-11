- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 12 de enero: Programación, horarios y dónde ver
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 12 de enero. Horarios y canales de TV para ver en vivo los duelos.
El fútbol no se detiene hoy lunes 12 de enero. Tenemos acción en las principales ligas del mundo, como LaLiga y Serie A. Además, se disputará la Copa Francia con el compromiso entre PSG y Paris FC. Por la FA Cup, Liverpool enfrentará a Barnsley. Cristiano Ronaldo tendrá una dura prueba ante Al Hilal por la Liga Profesional Saudí.
PUEDES VER: Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO con Cristiano Ronaldo: alineaciones, hora y dónde ver partido
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:10
|Al Hazm vs Al Najma
|--
|12:30
|Al Ittifaq vs Al Khaleej
|--
|12:30
|Al Hilal vs Al Nassr
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Sevilla vs. Celta de Vigo
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Genoa vs. Cagliari
|ESPN y Disney Plus.
|14:45
|Juventus vs. Cremonese
|Disney Plus
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Liverpool vs. Barnsley
|Disney Plus y Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Francia
|Hora
|Partido
|Canal
|15:10
|PSG vs. Paris
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
|Disney Plus
Partidos de hoy por Copa de la Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Boston River vs. Danubio
|DGO
|19:30
|Peñarol vs. Central Español
|DGO
No olvides revisar tu agenda deportiva
