Partidos de hoy, lunes 12 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 12 de enero. Horarios y canales de TV para ver en vivo los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 12 de enero.
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 12 de enero. | FOTO: Composición Líbero
El fútbol no se detiene hoy lunes 12 de enero. Tenemos acción en las principales ligas del mundo, como LaLiga y Serie A. Además, se disputará la Copa Francia con el compromiso entre PSG y Paris FC. Por la FA Cup, Liverpool enfrentará a Barnsley. Cristiano Ronaldo tendrá una dura prueba ante Al Hilal por la Liga Profesional Saudí.

Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:10Al Hazm vs Al Najma--
12:30Al Ittifaq vs Al Khaleej--
12:30Al Hilal vs Al NassrZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Sevilla vs. Celta de VigoESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Genoa vs. CagliariESPN y Disney Plus.
14:45Juventus vs. CremoneseDisney Plus

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
14:45Liverpool vs. BarnsleyDisney Plus y Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Francia

HoraPartidoCanal
15:10PSG vs. ParisZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HoraPartidoCanal
19:00Cerro Largo vs. Atlético TucumánDisney Plus

Partidos de hoy por Copa de la Liga AUF

HorariosPartidosCanales
17:00Boston River vs. DanubioDGO
19:30Peñarol vs. Central EspañolDGO

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

