Sporting Cristal venció 3-2 a CD Moquegua con gol del brasileño Gabriel Santana - VIDEO

Sporting Cristal afrontó su primer partido de pretemporada ante CD Moquegua, recién ascendido a la Liga 1 2026. El equipo de Paulo Autuori afrontó tres cotejos de 30 minutos cada uno, en el que los celestes sacaron un marcador favorable en el resultado global por 3-2. Uno de los que anotó para alegría de los hinchas fue el brasileño Gabriel Santana.

Sporting Cristal venció 3-2 a CD Moquegua

El primer partido de 30 minutos fue un empate sin goles entre Sporting Cristal y CD Moquegua. Luego de ciertos modificaciones para el segundo encuentro, llegaron los goles en La Florida por parte de ambos bandos. En el caso de los celestes, anotaron Luis Iberico y Miguel Araujo, mientras que para la visita los autores de los tantos fueron Jefferson Collazos y Yorman Zapata.

Miguel Araujo anotó uno de los goles de Sporting Cristal.

Todo estaba igualado en el marcador, hasta que en el tercer amistoso de 30 minutos se marcó la diferencia gracias al gol del brasileño Gabriel Santana. El mediocampista ofensivo se estrenó con gol en esta pretemporada y valió para que los celestes consigan un buen marcador en su primer amistoso de este 2026.

En las imágenes que pudo difundir el portal "Comité Celeste", se pudo ver ciertos minutos de lo que fue el amistoso entre Sporting Cristal vs CD Moquegua, el cual es fundamental para cada uno de los elencos en su afán de llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 2026.

(VIDEO: Comité Celeste)

¿Cuándo será la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal?

Según palabras de Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la Tarde Celeste 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero con un rival aún por confirmar. De momento, no hay horario, ni entradas a la venta para los aficionados, así como el canal de transmisión de esta presentación oficial del plantel celeste.