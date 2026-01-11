Johan Madrid, ex Cristal, da el batacazo tras ser oficializado en su anterior club: "Bienvenido"

El mercado de pases 2026 promete seguir dando la hora en el arranque del año. Ahora, se conoció que el exfutbolista de Sporting Cristal, Johan Madrid acaba de ser presentado por todo lo alto en un icónico equipo peruano que quiere armar un equipazo en búsqueda del tan anhelado regreso a Primera División.

Johan Madrid fue anunciado en emblemático club peruano para el 2026

Luego de dejar las filas de Sport Huancayo donde estuvo jugando la última temporada, el lateral derecho de 29 años fue oficializado en la César Vallejo de la Liga 2 por todo el 2026. La institución trujillana apostó por la experiencia de Madrid para reforzar la línea defensiva.

"Johan Madrid 2026. Bienvenido nuevamente, serás una pieza importante para lograr el objetivo a fin de año", precisó el conjunto 'Poeta' en su cuenta de Facebook.

César Vallejo anunció el fichaje de Johan Madrid para la temporada 2026

De esta forma, el también zaguero central pega la vuelta a su exquipo donde estuvo entre el 2023 y 2024. En aquel entonces, el jugador llegó al elenco norteño tras su desvinculación de Sporting Cristal. Con la Vallejo, disputó oficialmente 57 cotejos por Liga 1 y Copa Sudamericana, asimismo, marcó un gol y brindó 2 asistencias.

¿Cómo le fue a Johan Madrid con Sport Huancayo el 2025?

Mientras que, con el 'Rojo Matador', Johan Madrid participó de un total de 29 compromisos entre el Torneo Apertura y Clausura 2025. El lateral nacional demostró ser un referente en su posición, y ahora buscará aportar toda su experiencia una vez más con los trujillanos, pensando en volver a la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Johan Madrid?