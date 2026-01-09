0

Llegó como el primer refuerzo del exterior para Sporting Cristal y ahora jugará en Ecuador el 2026

¡Atención! Futbolista que llegó como primer jale del extranjero en Sporting Cristal se convertirá en nuevo fichaje de un icónico equipo de Ecuador. ¿Quién será?

Solange Banchon
Figura extranjera dejó Sporting Cristal y será nuevo fichaje de club de Ecuador
Figura extranjera dejó Sporting Cristal y será nuevo fichaje de club de Ecuador | Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal irá por su revancha en la Liga Femenina 2026. Las celestes confían en poder lograr el título de la nueva temporada, donde precisamente el club viene presentando nuevas incorporaciones. Sin embargo, durante el mercado de pases, la escuadra bajopontina también define la salida de algunas figuras, pese a haber destacado a lo largo del 2025.

A finales de noviembre, Sporting Cristal Femenino le dijo adiós a Karol Murcia, quien era la goleadora del cuadro cervecero en el torneo local. Bajo ese contexto, en las últimas horas, desde Ecuador, el periodista Ferz Paucar señaló que la atacante internacional se perfila para ser flamante refuerzo de Dragonas IDV de Ecuador con miras al 2026.

"La delantera colombiana Karol Murcia se uniría a Dragonas IDV para esta temporada. 22 goles marcó en Sporting Cristal la anterior temporada. Buena trayectoria por Colombia, Turquía, y Perú", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal Femenino

Karol Murcia reforzará a Dragonas IDV del Fútbol Femenino

La 'Comandante' fue el primer fichaje que se sumó al elenco de La Florida de cara al arranque de la Liga Femenina 2025, tras gozar de buenos números con la camiseta de Carlos A.Mannucci. Su incorporación dejó satisfechos a los hinchas luego de su desempeño y entrega el último año.

Cabe mencionar que, durante su trayectoria profesional, Karol Murcia vistió la camiseta de icónicos equipos de su natal Colombia como Fortaleza, Boyacá Chicó, La Equidad, al igual que por el cuadro carlista en el Perú.

Sporting Cristal anunció la salida de 9 figuras para el 2026

Al igual que la delantera Karol Murcia, Sporting Cristal Femenino informó la partida de algunas integrantes con miras al 2026.

  • Karol Murcia
  • Zuly Carlos
  • Sabrina Ramírez
  • Steffany Otiniano
  • Erica Correa
  • Ester Díaz
  • Luisana Pastrano
  • Bárbara Mori
  • Thais Izquierdo

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

