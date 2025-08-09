0
Jhamir D’Arrigo dejó Alianza Lima y será flamante refuerzo de club campeón de la Liga 1

Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Jhamir D’Arrigo, quien ya tiene nuevo equipo: un club que ha sido campeón de la Liga 1 y actualmente lucha por el título del Torneo Clausura.

Luis Blancas
Jhamir D’ Arrigo dejó Alianza Lima y será flamante refuerzo de club campeón de la Liga 1
Jhamir D’ Arrigo dejó Alianza Lima y será flamante refuerzo de club campeón de la Liga 1 | Composición: Líbero
Alianza Lima ya no contará con Jhamir D'Arrigo en su plantel para disputar el Torneo Clausura 2025 y la Copa Sudamericana 2025. El jugador ha decidido dejar el club y se ha confirmado que se unirá al FBC Melgar, con quien competirá en el segundo campeonato del año bajo las ordenes de Juan Reynoso.

Alianza Lima ganó 1 a 0 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

PUEDES VER: Alianza Lima ganó 1-0 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

FBC Melgar hizo oficial el regreso de D'Arrigo tras dos años en los que estuvo en Alianza Lima y no logró demostrar un buen rendimiento, por lo que su salida era inminente.

El club arequipeño utilizó sus redes sociales para anunciar al delantero de 25 años, quien se unirá para disputar el Clausura bajo la dirección técnica de Juan Reynoso.

Video: FBC Melgar

"Nos complace anunciar el regreso a Arequipa de nuestro rojinegro Jhamir D’Arrigo, que se suma al primer equipo para rugir en la presente temporada", se puede leer en X (antes Twitter).

Por otro lado, según informó el periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, Melgar de Arequipa adquirió los derechos del exjugador de Alianza Lima.

"Jhamir D’Arrigo será el nuevo jugador de FBC Melgar. El club rojinegro adquirió los derechos del futbolista a Alianza Lima y se unirá en las próximas horas al equipo dirigido por Juan Reynoso", publicó Pacheco en su cuenta de X.

Jhamir D’Arrigo dejó Alianza Lima y será flamante refuerzo de FBC Melgar. Foto: Kevin Pacheco

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

