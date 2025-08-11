Carlos Zambrano dio inesperado comentario sobre la U. Católica, rival de Alianza Lima: "Un..."

Este miércoles, Alianza Lima recibirá a la U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tienen como objetivo hacer historia en el certamen continental. Carlos Zambrano será baja por estar suspendido (fue expulsado en el duelo ante Gremio), pero tuvo palabras para el cuadro ecuatoriano.

Zambrano indicó que en estas instancias cualquier cosa puede pasar, por ello es importante estar concentrados para minimizar el error. Luego, el defensor de 36 años resaltó el nivel de la U. Católica, asegurando que será un rival muy complicado.

"En los mata-mata pasa cualquier cosa y no nos sentimos menos que nadie. Hay que ir paso a paso en este tipo de torneos. La U. Católica de Ecuador seguro será más complicado que Gremio y Boca, porque será un equipo que luche y meta más", expresó el central en Ovación.

Carlos Zambrano es uno de los referentes en Alianza Lima

El 'León' puntualizó que tienen una gran oportunidad de seguir haciendo historia, pero es importante mantener la calma. Resaltó que Alianza Lima cuenta con un gran equipo y sus opciones de avanzar a la siguiente fase de la Sudamericana son altas.

"Tenemos una linda oportunidad de seguir avanzando paso a paso, tenemos un gran equipo y tenemos muchas chances de seguir avanzando en la Copa Sudamericana", señaló el exjugador de Boca Juniors.

Carlos Zambrano habló sobre su lesión

Carlos Zambrano está sentido, confirmó que se someterá a un examen médico para conocer el estado de su lesión, pero es optimista en recuperarse para estar presente en el duelo de vuelta contra la U. Católica.

"Soy optimista, las pequeñas lesiones que he tenido, me he recuperado antes de tiempo. Sé que tengo que cuidarme y esperar los resultados de la resonancia", indicó Zambrano.