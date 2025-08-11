Carlos Zambrano apunta contra pedido de Universitario para mover el clásico: “Es una tontería”

¡Rugió el 'León'! Carlos Zambrano fue consultado sobre la intención que Universitario tuvo para cambiar la fecha de juego del clásico peruano ante Alianza Lima y aseguró que se trata de una solicitud inválida, que no debe tomarse en cuenta ya que los 'merengues' tienen un grande elenco para asumir tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.

Fiel a su estilo, el 'Kaiser' no ocultó su molestia hacia la intención de la 'U' y se mostró en contra de que se realice el duelo entre 'blanquiazules' ante los de Ate un lunes, como lo pidió la gestión administrativa del club 'crema'.

"Para mí es una tontería lo que están reclamando. Hay que acatar lo que hay, creo que nunca se jugó un clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia", expresó Carlos Zambrano en entrevista a Ovación.

Carlos Zambrano habló sobre pedido de Universitario.

Además el defensor de Alianza Lima añadió que desde inicio de temporada los de Néstor Gorosito han asumido intensas jornadas entre Liga 1 y las Copas Conmebol, y que se han visto en la obligación de aceptar las decisiones que se tomaron en la programación en ambas competencias.

"Nosotros (Alianza) desde enero venimos jugando seguido y es lo que toca. A nosotros nos tocó jugar sin descanso. No sé en qué quedará ese show". sostuvo el 'León'.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

Se anunció que el clásico entre Universitario y Alianza Lima ahora se jugará domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. y este duelo tendrá como sede el Estadio Monumental U Marathon, que seguramente lucirá un lleno de bandera.