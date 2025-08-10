Gianfranco Chávez dejó rotundo concepto sobre Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Tiene una..."

Alianza Lima consiguió un vital triunfo ante 1-0 ante Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 y se metió en la pelea por el título. Precisamente, en este duelo se dio el debut de Gianfranco Chávez con los blanquiazules. Tras ello, el refuerzo del cuadro 'íntimo' dejó atónitos a los hinchas al opinar sobre compartir vestuario con Carlos Zambrano.

Resulta que, luego del triunfo conseguido en Huamanga, Alianza Lima compartió en sus redes sociales una entrevista con Gianfranco Chávez, donde el defensa dio sus primeras impresiones sobre su llegada a la tienda ‘íntima’.

¿Qué dijo Gianfranco Chávez sobre Carlos Zambrano?

En dicha conversación, el defensa de 27 años fue consultado sobre lo que significa compartir vestuario con uno de los referentes del club, como es Carlos Zambrano. Ante ello, Chávez se mostró emocionado por jugar con un jugador de tan alta trayectoria como Zambrano. Asimismo, recalcó que comparte la misma emoción de poder jugar con Renzo Garcés y Erick Noriega.

"¿Te ilusiona compartir zaga con Carlos Zambrano?", le preguntaron. "Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar jugar con Carlos? Tiene una experiencia importante tanto en el fútbol peruano como internacional. También con Garcés y Noriega, creo que será una bonita competencia. Espero seguir entrenando para compartir más con ellos", respondió.

Video: Alianza Lima TV

Gianfranco Chávez reveló sus objetivos con Alianza Lima

De igual manera, el exjugador de Sporting Cristal manifestó cuales son sus principales objetivos a lograr con Alianza Lima en esta temporada. Al respecto, Gianfranco Chávez aseguró que buscará alzar el título de la Liga 1 y la Copa Sudamericana

"Mi objetivo principal es campeonar este año y, también los he seguido en la sudamericana, así que es llegar hasta lo último, por lo que también campeonar en la Sudamericana", indicó el defensa nacional.

Gianfranco Chávez: ¿hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

Según se pudo conocer, Gianfranco Chávez firmó contrato con Alianza Lima por un periodo de dos temporadas y media. De esta manera, de no mediar incovenientes, estará con los blanquiazules hasta finales de 2027.