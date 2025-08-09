0
Universitario vs Sport Boys EN VIVO por GOLPERÚ

Alianza Lima ganó 1-0 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

Alianza Lima sigue ganando duelos claves y ahora es el máximo líder del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Alianza Lima ganó 1 a 0 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario
Alianza Lima ganó 1 a 0 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario
Alianza Lima está en busca de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que busca obtener buenos resultados que lo posicionen como líder del campeonato. Sin embargo, este no sería su único objetivo, ya que el equipo femenino del club blanquiazul está triunfando en la Liga Femenina y actualmente comparte el liderazgo con Sporting Cristal.

PUEDES VER: Alianza Lima podría perder a importante jugador ante Universidad Católica por Copa Sudamericana

Alianza se enfrentó a Carlos A. Manucci por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana, donde logró vencer por 1-0 en el Estadio 'Hugo' Sotil de Villa El Salvador.

Alianza Lima venció 2 a 0 a Carlos Manucci por la Liga Femenina tras dos jornada.

En este encuentro, a los 52 minutos del segundo tiempo, Yomira Tacilla envió un gran centro a la brasileña Silvani Oliveira para que conectara con la pelota y concretara el 1-0, único gol del partido.

Liga Femenina: Tabla de Posiciones

Con este resultado, Alianza se encuentra ubicado en el segundo lugar, pero con el mismo puntaje que Sporting Cristal, que también logró una victoria de 2 a 0 en su partido de jornada contra FC Killas y es el primer puesto de la Liga Femenina.

Por su parte, Universitario todavía no ha disputado su partido correspondiente a la fecha 2, por lo que actualmente ocupa el tercer puesto con 3 puntos. El equipo crema se enfrentará a Universidad César Vallejo como visitante. Una victoria los colocaría en la parte alta de la tabla junto a Cristal y Alianza.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal2+36
2. Alianza Lima2+26
3. Universitario de Deportes1+93
4. Melgar1+13
5. Carlos Manucci 2+03
6. César Vallejo101
7. FC Killas2-21
8. Defensores del Ilucán1-10
9. Biavo FC1-10
10. UNSAAC1-10
11. Flamengo FBC 1-10
12. Real Áncash1-90

Liga Femenina: Resultados

  • Sporting Cristal 2-0 FC Killas
  • Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci

Liga Femenina: Próximos partidos

  • FBC Melgar vs Defensores del Ilucán
  • Real Áncash FC vs Flamengo FBC
  • U. César Vallejo vs Universitario
  • Biavo FC vs UNSAAC

No olvides revisar tu agenda deportiva

