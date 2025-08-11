Prensa ecuatoriana elogió a figura de Alianza Lima previo partido con U Católica: "Se inspira..."

Alianza Lima se prepara de la mejor manera para recibir a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules buscarán mostrar su mejor desempeño en casa y lograr un resultado que les permita sacar ventaja para la vuelta. Previo a este duelo, un medio ecuatoriano se rindió ante una de las figuras del cuadro 'íntimo'.

Mediante una nota web, el portal 'Futbol Ecuador' se refirió a lo que será el enfrentamiento en el Estadio de Matute y destacaron que Néstor Gorosito podrá contar con la presencia del futbolista ecuatoriano Fernando Gaibor.

El portal en mención aseguró que la presencia del habilidoso volante será de inspiración para los blanquiazules ante Universidad Católica. "¡Enchufados al 100%! Alianza Lima se inspira con Fernando Gaibor para enfrentar el reto internacional con todo", titularon.

Portal ecuatoriano destacó la presencia de Fernando Gaibor con Alianza Lima.

Ya dentro de su nota web, se refirieron a la última victoria que logró la escuadra 'íntima' por la el Torneo Clausura de la Liga 1, donde vencieron por la mínima a Ayacucho FC en el Estadio Las Américas, gracias a un gol de Pablo Ceppelini. Asimismo, remarcaron la presencia de Gaibor en este cotejo.

"Alianza Lima se prepara para afrontar su temporada internacional, donde han logrado alzarse con un buen resultado como visitantes. Solo Fernando Gaibor fue parte del triunfo de 0-1 en la cancha del Ayacucho FC", mencionaron.

Fernando Gaibor destaca con Alianza Lima

El ecuatoriano de 33 años ha mantenido un rendimiento sólido con la camiseta blanquiazul durante toda la temporada, consolidándose como pieza fija en el esquema de Néstor Gorosito al disputar casi todos los encuentros.

Desde su arribo a tienda victoriana, Gaibor ha jugado 34 partidos con Alianza Lima, entre todas las competiciones, acumulando alrededor de 2,350 minutos en cancha y aportando activamente al juego con un gol y cinco asistencias.

¿Cuánto vale Fernando Gaibor?

Según datos del portal internacional Transfermarkt, el valor de mercado de Fernando Gaibor ha disminuido considerablemente en los últimos años, situándose actualmente en 375 mil euros, muy por debajo de su máximo histórico de 2,5 millones alcanzado en 2018.