Alianza Lima y el 'refuerzo' que sumaría para enfrentar a U. Católica y Universitario

Con cierto sufrimiento y sin mostrar su mejor versión, Alianza Lima se impuso 1-0 a Ayacucho FC y se mantiene en posiciones expectantes en el Torneo Clausura 2025. Ahora los victorianos se alistan para afrontar un apretado calendario con cuatro partidos en apenas 11 días, del que esperan salir airosos.

Recordemos que los íntimos jugarán dos partidos ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana, el 13 de agosto en Matute y el 20 del mismo mes en Quito. Además, por Liga 1 jugarán como locales ante ADT y visitarán a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Para estos decisivos encuentros, el elenco victoriano espera ir recuperando algunos elementos lesionados. Paolo Guerrero y Eryc Castillo podrían reaparecer para el duelo ante los ecuatorianos en el estadio Alejandro Villanueva, a ellos se le suma Alan Cantero, que tuvo minutos el último fin de semana.

Piero Cari viene recuperándose de una lesión

Ante Alianza Atlético por Liga 1 el pasado 27 de julio, Piero Cari sufrió un desgarro de segundo grado en el muslo izquierdo y de momento sigue realizando trabajos de rehabilitación. No llega para el encuentro de ida por Sudamericana, aunque se viene haciendo esfuerzos para que esté disponinble de cara al cotejo de revancha en la capital ecuatoriana.

De acuerdo a la información difundida por el periodista Gerson Cuba, el talentoso mediocampista de 17 años, podría jugar el segundo encuentro ante la U. Católica o como plazo máximo, estar frente a Universitario de Deportes, por la fecha 7 del Clausura, que se juega el domingo 24 de este mes.

Piero Cari con camiseta de Alianza Lima.

"Esta semana es decisiva para ver la evolución de Piero Cari que hasta el momento es positiva. Se espera que pueda estar en Alianza Lima para el segundo partido ante Católica o a más tardar para el clásico", escribió el hombre de prensa a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Piero Cari y sus números en Alianza Lima

Piero Cari debutó en el equipo profesional de Alianza Lima este año. Suma 16 partidos y ha dado dos asistencias. El gol todavía no se lo dio y espera cortar esa sequía en sus próxima presentaciones.