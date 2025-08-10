Universitario recuperará a una pieza importante para trascendental partido ante Palmeiras

Universitario de Deportes tendrá este jueves el partido más importante de lo que llevamos de la temporada 2025, pues medirá fuerzas con Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. De cara a esta trascendental encuentro, el cuadro crema recuperará a un importante jugador, para alegría de todo el pueblo crema.

Tras la victoria sobre Sport Boys por el Torneo Clausura, el DT Jorge Fossati reveló que Diego Churín está recuperado. El delantero argentino, que no había sido considerado en los últimos encuentros por haber sufrido un problema de salud de índole físico, puede volver a ser tomado en cuenta para el esperado duelo frente a los brasileños, esperando que sea de gran ayuda en el objetivo de vencer al 'Verdao' en condición de local.

"Diego (Churín) está bien, gracias a Dios recuperado de ese pequeño problema de salud que tuvo... No es una lesión ni algo de temer, sino que por su estado general y el poco entrenamiento, decidí no concentrarlo (para el partido ante Sport Boys). No fue para guardarlo para el jueves, sino para no arriesgar su integridad física", comentó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Video: JB Deportes 30 - Youtube

Asimismo, el 'Nonno' aclaró que decidió no contar con el futbolista de 35 años frente a Sport Boys debido a que recién se había reintegrado a los entrenamientos con el plantel desde el pasado miércoles y no quería arriesgarlo físicamente para evitar alguna lesión que lo hiciera perderse más compromisos.

"Consideré que, dentro de las opciones que tenía, era la más arriesgada (de convocarlo para el partido ante Sport Boys) por la sencilla razón de que él se unió al plantel para trabajar recién el miércoles", agregó.

Diego Churín no fue convocado para el partido que Universitario venció a Sport Boys por decisión de Fossati. Foto: Sebastián Blanco / URPI LR

¿Diego Churín jugará el partido entre Universitario vs. Palmeiras?

Diego Churín está en óptimas condiciones para ser tomado en cuenta de cara a la ida por los octavos de final del torneo continental contra Palmeiras. Sin embargo, la decisión final de su inclusión en un posible once titular o de hacerlo jugar algunos minutos como pieza de recabio recaerá exclusivamente en el estratega uruguayo y su cuerpo técnico.