Exárbitro FIFA dio su firme postura sobre dura falta de Di Benedetto: "Debió ser..."

La victoria de Universitario por 1-0 sobre Sport Boys en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 no ha sido exento de polémicas, las cuales generaron diversidad de opiniones. Sin duda, la más cuestionada ha sido la decisión de Bruno Pérez con respecto a la dura infracción de Matías Di Benedetto a Erick Gonzales. Justamente, esa jugada fue analizada por el exárbitro Miguel Scime, quien dio su firme postura. ¿Debieron expulsar al defensor crema?

PUEDES VER: La radical medida de Jorge Fossati con miras al próximo partido de Universitario por Liga 1

Cuando el reloj marcaba los 2 minutos, el zaguero central de la 'U' se barrió en busca de recuperar el balón, pero golpeó en el pie de apoyo del mediocampista del cuadro rosado. Esto fue sancionado por el árbitro de la contienda con un tiro libre y decidió sancionar al infractor con una tarjeta amarilla.

Video: Youtube - Miguel Scime

Di Benedetto debió ser expulsado

El asesor FIFA argentino utilizó su canal de Youtube para dar un análisis de la acción y llegó a la conclusión que el réferi del encuentro cometió un error pues la falta debió ser sancionada con expulsión para Di Benedetto debido a que este usó fuerza desmedida que puso en peligro la integridad física del rival, quien terminó saliendo del campo por lesión.

"Se pone en peligro la integridad física del adversario, materializado en la lesión posterior. En términos reglamentarios, 'uso de fuerza excesiva' implica que el jugador se excede en la fuerza e impetuosidad empleadas o pone en serio riesgo la integridad física del oponente. La sanción correcta debió ser expulsión por juego brusco grave", sostuvo.

La postura de Scime está basada en lo que indica la regla 12 del fútbol y sus consideraciones, pues "la acción reúne los elementos de uso de fuerza excesiva, dado que el punto de contanto fue por encima del tobillo, utilizó la pierna y pie con velocidad e untensidad alta y el atacanta estaba de espaldas".

Miguel Scime considera que el árbitro Bruno Pérez cometió un error y Di Benedetto debió ser expulsado. Foto: Youtube - Miguel Scime

Miguel Scime criticó duramente al VAR por esta acción

Asimismo, Miguel Scime tuvo una fuerte crítica a los encargados del VAR en el Universitario vs. Sport Boys, porque ellos debieron decirle a Bruno Pérez que revise la jugada en cuestión para que corrija su decisión inicial, cometiéndose así dos fallos arbitrales errados en una misma acción.

"El protocolo establece que, ante una posible expulsión no sancionada, el VAR debe recomendar una OFR (On-Field Review) para que el árbitro revise la jugada con todos los ángulos, velocidades y perspectivas disponibles. En este caso, la omisión del VAR en sugerir la revisión privó al árbitro de la oportunidad de enmendar su error inicial, configurándose así un doble fallo: Error de apreciación del árbitro de campo y error de intervención del VAR, que no aplicó el protocolo adecuadamente", sentenció.