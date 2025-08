¿Fue penal? Exárbitro FIFA reveló si debió cobrarse la falta de Zambrano a Pacheco: "La acción..."

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 0-0 en el encuentro correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Tras el pitazo final hicieron noticia, varias polémicas post partido, y una de ellas pudo haber definido el resultado final. Al respecto, Miguel Scime, exárbitro FIFA se pronunció categóricamente.

Exárbitro FIFA confesó si debió ser penal la falta de Zambrano a Pacheco

Mediante su cuenta oficial de YouTube, Scime analizó a detalle la jugada que tuvo como protagonistas al defensa Carlos Zambrano y al extremo Fernando Pacheco, ocurrida sobre los 89 minutos en área blanquiazul. Bajo ese contexto, fue bastante claro al precisar que la falta del 'Káiser' contra el futbolista rimense debió sancionarse como penal.

En su explicación, el asesor FIFA indicó que el juez principal, Augusto Menéndez no pudo haber contemplado un "hombro con hombro", toda vez que, el zaguero del cuadro victoriano cometió una infracción intencionada.

"La carga no es hombro con hombro, ni dentro del marco legal. Es impacto lateral y trasero con el tronco y brazo, que desestabiliza al atacante y le impide continuar su carrera. No hay disputa legítima del balón. La falta existe y debió sancionarse tiro penal", sostuvo.

A su vez, Miguel Scime hizo hincapié en el actual reglamento y dejó en claro que en esta acción en particular, Carlos Zambrano no mide su fuerza con el jugador.

"Desde el análisis técnico y reglamentario, la acción constituye una infracción por imprudencia, tal como establece el espíritu de las Reglas de Juego: "Actuar con imprudencia significa que el jugador muestra falta de atención o consideración al disputar un balón, o actúa sin precaución respecto a las consecuencias de su acción", añadió.

Por último, el argentino no dudó en cuestionar que Augusto Menéndez no haya revisado la polémica jugada. "El hecho de que el árbitro estuviera cerca de la acción no exime de responsabilidad, ya que tenía todos los elementos para advertir la infracción y no lo hizo. En estas situaciones, el VAR debe actuar como herramienta de corrección", sentenció,