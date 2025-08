Gorosito y su crítica tras empate de Alianza y Cristal: “No podemos hacer nada con el arbitraje”

Alianza Lima igualó 0-0 con Sporting Cristal en Matute por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un partido que dejó más polémicas que emociones. Más allá del resultado, lo que encendió la noche fue la molestia de Néstor Gorosito, técnico blanquiazul, por el desempeño arbitral de Augusto Menéndez, quien expulsó a Sergio Peña y Maxloren Castro.

El DT argentino no se guardó nada en la conferencia de prensa postpartido. Fiel a su estilo, fue directo con su análisis: “Con respecto a los árbitros, no se puede hacer nada. Desde que yo llegué, es así, nosotros no podemos hacer nada”, expresó con evidente resignación tras lo que consideró perjudicial para su equipo.

La expulsión de Peña desarmó los planes de Gorosito cuando Alianza Lima parecía con mayor iniciativa. Para el técnico íntimo, esa doble sanción condicionó el trámite del encuentro. A pesar de ello, valoró la entrega de sus dirigidos.

“Yo creo que merecimos ganar en el desarrollo de los 90 minutos… fuimos un poco más que ellos”, comentó el 'Pipo', aunque reconoció que “faltó en la última parte de la cancha tener un poco más de paciencia y movilidad para hacer alternativa de pase más concreta”.

El empate deja a Alianza Lima con 5 puntos en la tabla, lejos del líder Cusco FC. Aun así, el entrenador prefiere mantener la calma. “Todavía falta un montón… no creo que sea una cosa alarmante. Nos preocupan algunas situaciones, pero tampoco es una locura”, señaló.

En la misma línea, Gorosito también resaltó que, pese a no contar con jugadores importantes como Paolo Guerrero, Alan Cantero o Eryc Castillo, el plantel respondió. “Cualquiera puede jugar. Todos tienen nivel para hacerlo. No sentimos una gran diferencia entre un titular y uno que ingresa”, añadió.

Alianza Lima enfrentará este sábado a Ayacucho FC en condición de visitante, con la obligación de sumar de a tres para no perderle el paso a los de arriba. De cara a ese duelo, el técnico tendrá que rearmar su mediocampo ante la baja confirmada de Peña, expulsado por doble amarilla.