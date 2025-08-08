Universitario perdió sorpresivamente por 2 a 0 y complica su liderato en el torneo peruano

Universitario de Deportes sigue luchando por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1; sin embargo, no sería su único campeonato a conquistar dentro de sus metas en este 2025. Es por eso que el equipo de la categoría de 18 años busca ganar el Torneo Juvenil Sub 18, pero una caída en esta última jornada complica sus posibilidades de salir victoriosos.

Universitario se enfrentó a Juan Pablo II en la sexta fecha del Torneo Juvenil Sub 18 y perdió 2-0 como visitante, lo que causó malestar en los hinchas que esperan que el equipo también gane este campeonato de menores.

El equipo de Changoyape, Juan Pablo II, tuvo como goleadores a Gonzalo de los Ríos y a Patrick Manay en el segundo tiempo de dicho partido. Mientras que los merengues no lograron empatar ni restar el resultado.

Juan Pablo II venció 2 a 0 a Universitario en el Torneo Juvenil Sub 18.

La próxima fecha, Universitario volverá a jugar en Campo Mar frente a Alianza Atlético por la séptima jornada del Grupo A del Torneo Juvenil. Por su lado, Juan Pablo II visitará a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en un duelo clave por el segundo lugar del Grupo A.

Torneo Juvenil Sub 18: Tabla de Posiciones Grupo A

En la tabla de posiciones, Universitario de Deportes sigue siendo líder del Grupo A con 12 puntos. Los cremas incluso tienen un partido pendiente ante UTC de Cajamarca como local, que de ganar, les permitiría distanciarse más de sus perseguidores.

Por otro lado, Juan Pablo II reactivó sus posibilidades de avanzar a la segunda fase de la Liga Nacional Sub 18, ya que la victoria le permitió alcanzar las 8 unidades e igualar a Atlético Grau, que se encuentra en la tercera posición del grupo.

EQUIPO PJ DG PUNTOS 1. Universitario de Deportes 5 +3 12 2. UTC Cajamarca 5 +7 9 3. Atlético Grau 6 +2 8 4. Juan Pablo II 6 +1 8 5. Comerciantes Unidos 6 -3 5 6. Alianza Atlético 6 -10 3

Torneo Juvenil Sub 18: Resultados Grupo A