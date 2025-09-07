Alianza Lima recibió importante punto extra y escaló peldaños en la tabla de posiciones

Alianza Lima atraviesa un año diferente, ya que en la Liga 1 no marcha muy bien a comparación del torneo internacional, donde se ubicada en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, los blanquiazules recibieron otra gran noticia debido a que les dieron un punto extra para subir peldaños en la tabla de posiciones.

Resulta que el conjunto de Matute se encuentra compitiendo en la Liga Evolución Conmebol 2025, que se viene realizando en Paraguay, aunque no se trata del plantel dirigido por Néstor Gorosito sino de la Sub-16 femenina. Las íntimas vencieron 1-0 a Secasports de Venezuela en la fecha 1 y marchan en segundo lugar con 4 puntos.

Así como lees, a Alianza Lima no recibió las 3 unidades tradicionales sino que le otorgaron una extra debido a que, según el reglamento del campeonato, en un PEN (Partido de Penales) se le da 1 puntos más al ganador de la tanda. Por lo que las blanquiazules ahora marchan segundas y solo por detrás de Ferroviaria de Brasil.

Alianza Lima en la segunda posición de la tabla.

La Sub-16 femenina de Matute comparte el Grupo B con FC Leonas de Tarija (Bolivia), Liga de Bogotá (Colombia), Secasports (Venezuela) y Ferroviaria (Brasil). Las brasileñas se ubican en el primer puesto con 8 unidades producto de sus dos compromisos ganados en los que precisamente fue Partido de Penales. Por su parte, las íntimas descansaron en la primera fecha y por ello todavía pueden alcanzar la cima.

Universitario también compite en la Liga Evolución Conmebol

Finalmente, es importante precisar que no solo Alianza Lima participa de la Liga Evolución Conmebol, sino que Universitario también está en su modalidad Sub-13 masculina y Sub-14 femenina. El torneo internacional culminará el próximo 14 de septiembre y la final se llevará a cabo en la cancha de la Conmebol, en Luque.