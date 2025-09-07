Universitario no jugaría importante partido del Torneo Clausura como local en el Monumental

Universitario de Deportes vuelve con todo el próximo fin de semana por el Torneo Clausura, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Tras su reciente victoria sobre Mannucci el último sábado, las 'Leonas' jugarán en condición de local importante partido, pero en el club de Ate estarían pensando seriamente que no ser locales en el Estadio Monumental.

De acuerdo al calendario de la competición, el cuadro crema recibe a Alianza Lima por la octava fecha del Clausura de la Liga Femenina 2025, pero este trascendental encuentro no se jugaría en el 'Coloso de Mayorazgo', sino en las instalaciones de Campo Mar recinto deportivo ubicado en Lurín.

"Hoy hay grandes posibilidades de que el partido entre Universitario y Alianza Lima se juegue el domingo 14 de septiembre a las 3:00 p.m. en Campo Mar, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina", informó el periodista especializado en los equipos polideportivos de la 'U', Carlos Arrunátegui, en sus redes sociales.

Universitario jugaría su partido de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina en Campo Mar. Foto: Universitario de Deportes

Universitario fue derrotado por Alianza Lima en el Monumental este 2025

El conjunto dirigido por el colombiano Andrés Usme ya jugó esta temporada ante Alianza Lima en el Monumental, más precisamente por la final vuelta del Torneo Apertura Femenino 2025 en junio pasado. En aquella oportunidad, las blanquiazules vencieron 2-0 con goles de Annaysa Silva y Silvani Oliveira para consagrarse como campeonas y dar la vuelta olímpica en el escenario deportivo de la 'U'.

Alianza Lima venció a Universitario la única vez que se enfrentaron en el Monumental este 2025. Foto: Alianza Lima

Universitario ejerce como local en Campo Mar por la Liga Femenina

Es preciso señalar que, de confirmarse a Campo Mar como la sede del partido entre 'Leonas' e 'Íntimas', no sería un cambio sorpresivo ya que el conjunto estudiantil siempre ha ejercido como local en dicho lugar en la temporada 2025 de la Liga Femenina, y solamente se mudó una vez al Monumental, justamente para la final del Apertura que perdieron hace tres meses.

Universitario vs. Alianza Lima: fecha y hora del partido por la Liga Femenina 2025

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima, correspondiente a la jornada 8 de la Liga Femenina 2025, se disputará este domingo 14 de setiembre a partir de las 15:00 horas en territorio peruano. El escenario se confirmará en los próximos días.