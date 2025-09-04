0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Argentina vs Venezuela HOY ONLINE, último partido de Messi

Universitario y Alianza Lima jugarán nuevo clásico por el Clausura: fecha, hora y canal

Por el Torneo Clausura, Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras en un clásico que promete emoción de principio a fin.

Wilfredo Inostroza
Universitario y Alianza Lima juegan nuevo clásico por el Clausura
Universitario y Alianza Lima juegan nuevo clásico por el Clausura | Composición: Líbero
COMPARTIR

El pasado 24 de agosto, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y el cotejo terminó igualado 0-0. El partido no tuvo muchas emociones y los dos equipos complicaron sus chances en el campeonato.

Conmebol hizo oficial que Alianza Lima deberá enfrentar a equipo argentino

PUEDES VER: ¡Oficial! Conmebol anunció que Alianza Lima jugará ante club argentino por torneo internacional

Ahora los hinchas tendrán la chance de volver a ver en acción ambos clubes en un partido oficia por el Clausura, pero esta vez en el marco de la Liga Femenina FPF 2025.

De acuerdo al calendario publicado por el elenco victoriano, el duelo con la 'U', válido por la jornada 8, está programado para el domingo 14 de setiembre a partir de las 15:00 horas. De momento no se informó si jugarán en el Estadio Monumental o Campo Mar.

Recordemos que la Liga Femenina es transmitida por dos canales: Movistar Deportes y América TV, por lo que se espera que estas señales también pasen esta nueva edición del superclásico del deporte peruano.

Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la fecha 8 del Clausura.

Cabe señalar que este año se jugaron tres clásicos femeninos en el Apertura. Universitario ganó 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva en la fase regular, mientras que en las finales hubo un empate sin goles en Matute y Alianza Lima se impuso 2-0 en el Monumental.

Recordemos que ambos equipos lideran el Torneo Clausura con 18 puntos (puntaje perfecto), aunque la 'U' tiene una mejor diferencia de goles: +31 contra +21 de las íntimas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Perú vs. Uruguay: alineación confirmada de Ibáñez para sumar de a tres en Montevideo

  2. Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano