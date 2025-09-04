Universitario y Alianza Lima jugarán nuevo clásico por el Clausura: fecha, hora y canal

El pasado 24 de agosto, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y el cotejo terminó igualado 0-0. El partido no tuvo muchas emociones y los dos equipos complicaron sus chances en el campeonato.

Ahora los hinchas tendrán la chance de volver a ver en acción ambos clubes en un partido oficia por el Clausura, pero esta vez en el marco de la Liga Femenina FPF 2025.

De acuerdo al calendario publicado por el elenco victoriano, el duelo con la 'U', válido por la jornada 8, está programado para el domingo 14 de setiembre a partir de las 15:00 horas. De momento no se informó si jugarán en el Estadio Monumental o Campo Mar.

Recordemos que la Liga Femenina es transmitida por dos canales: Movistar Deportes y América TV, por lo que se espera que estas señales también pasen esta nueva edición del superclásico del deporte peruano.

Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la fecha 8 del Clausura.

Cabe señalar que este año se jugaron tres clásicos femeninos en el Apertura. Universitario ganó 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva en la fase regular, mientras que en las finales hubo un empate sin goles en Matute y Alianza Lima se impuso 2-0 en el Monumental.

Recordemos que ambos equipos lideran el Torneo Clausura con 18 puntos (puntaje perfecto), aunque la 'U' tiene una mejor diferencia de goles: +31 contra +21 de las íntimas.