- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Universitario y Alianza Lima jugarán nuevo clásico por el Clausura: fecha, hora y canal
Por el Torneo Clausura, Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras en un clásico que promete emoción de principio a fin.
El pasado 24 de agosto, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y el cotejo terminó igualado 0-0. El partido no tuvo muchas emociones y los dos equipos complicaron sus chances en el campeonato.
PUEDES VER: ¡Oficial! Conmebol anunció que Alianza Lima jugará ante club argentino por torneo internacional
Ahora los hinchas tendrán la chance de volver a ver en acción ambos clubes en un partido oficia por el Clausura, pero esta vez en el marco de la Liga Femenina FPF 2025.
De acuerdo al calendario publicado por el elenco victoriano, el duelo con la 'U', válido por la jornada 8, está programado para el domingo 14 de setiembre a partir de las 15:00 horas. De momento no se informó si jugarán en el Estadio Monumental o Campo Mar.
Recordemos que la Liga Femenina es transmitida por dos canales: Movistar Deportes y América TV, por lo que se espera que estas señales también pasen esta nueva edición del superclásico del deporte peruano.Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la fecha 8 del Clausura.
Cabe señalar que este año se jugaron tres clásicos femeninos en el Apertura. Universitario ganó 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva en la fase regular, mientras que en las finales hubo un empate sin goles en Matute y Alianza Lima se impuso 2-0 en el Monumental.
Recordemos que ambos equipos lideran el Torneo Clausura con 18 puntos (puntaje perfecto), aunque la 'U' tiene una mejor diferencia de goles: +31 contra +21 de las íntimas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00