¡Sorpresa en el torneo! Alianza Lima hizo oficial el préstamo de su guardameta: "Nuevo reto en..."

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima anunció que su guardameta nacional dejará el plantel esta temporada para jugar en condición de préstamo en un club rival.

Solange Banchon
Alianza Lima confirmó el préstamo de su guardameta a club rival
Alianza Lima confirmó el préstamo de su guardameta a club rival | Foto: Alianza Lima
Alianza Lima Femenino está imparable en el Torneo Clausura 2025. El último fin de semana, las blanquiazules derrotaron 1-0 a Sporting Cristal en un partidazo, que les permite compartir el liderato de la tabla de posiciones con Universitario de Deportes.

Alianza Lima anunció el préstamo de su guardameta

En medio de toda la algarabía por el triunfo, este miércoles, la institución blanquiazul sorprendió a sus seguidores, luego de anunciar que la guardameta Jenyfer Loli dejará el club para reforzar a FCB Huancayo.

"Nuestra futbolista Jenyfer Loli afrontará un nuevo reto en calidad de préstamo en Flamengo FBC Huancayo", señaló el conjunto victoriano, a través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Alianza Lima Femenino confirmó el préstamo de su futbolista/Foto: X

De la misma manera, el cuadro de Matute le auguró los mejores deseos a su deportista por el Torneo Clausura Femenino 2025. "Desde Alianza Lima le deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia, seguros de que seguirá entregándolo todo en la cancha", acotó la escuadra íntima.

¿Quién es Jenyfer Loli?

Jenyfer Loli tiene 19 años y se formó en las canteras de Alianza Lima. Desde 2024, la futbolista peruana venía siendo parte del plantel dirigido por José Letelier. Sin embargo, debido a la falta de minutos decide jugar en condición de préstamo en el cuadro de Huancayo hasta el término de la temporada.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga Femenina 2025

Según la programación de la Liga Femenina 2025, el próximo partido de Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura será contra Club UCV en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. La cita será este domingo 7 de setiembre a las 15:00 horas locales.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

