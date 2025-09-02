La sólida defensa de Franco Navarro a Renzo Garcés tras supuesto agravio a árbitro: "Es un..."

Renzo Garcés estuvo en el ojo de la polémica en las últimas horas debido a que el árbitro Jordi Espinoza reveló en su informe del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura que el jugador del cuadro 'Íntimo' lo insultó fuertemente tras expulsarlo de la cancha. Uno de los primeros en salir a defender al zaguero fue Franco Navarro, quien no se guardó nada en su mensaje.

El director deportivo del club de La Victoria utilizó su cuenta oficial de 'X' para informar a los aficionados blanquiazules que el futbolista de 29 años ya realizó sus descargos sobre lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria de la FPF y calificó la acusación del juez FIFA como infundada.

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos del Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional", mencionó el directivo aliancista a través de una publicación en sus redes sociales.

Franco Navarro defendió a Renzo Garcés tras acusaciones del árbitro Jordi Espinoza por haberlo insultado. Foto: X - Franco Navarro

Franco Navarro defendió tajantemente a Renzo Garcés

Asimismo, el exentrenador no dudó en defender a ultranza al zaguero central del elenco victoriano, asegurando que representa los valores de la institución y un profesional intachable. Por otro lado, fue firme al decir que Alianza Lima va a defender siempre los intereses del equipo y sus futbolistas.

"Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo. Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En el Club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo", agregó.

Renzo Garcés se pronunció tras ser acusado de insultar al árbitro Jordi Espinoza

Un día después de filtrarse el informe arbitral del clásico, Garcés sorprendió al pronunciarse sobre el tema en cuestión con un texto bíblico, donde da a entender que es falso que le haya dicho eso al réferi. "El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22. La verdad siempre será mejor que la mentira", publicó en una historia de Instagram.

Publicación de Renzo Garcés tras estar en informe arbitral del clásico. Foto: Instagram - Renzo Garcés

¿Cuál fue el insulto de Renzo Garcés al árbitro del Universitario vs. Alianza Lima?

De acuerdo al informe presentado por Jordi Espinoza, el dorsal 6 de Alianza Lima le habría dicho las siguientes palabras al juez de la contienda después de expulsarlo del campo de juego: "Eres un vendido de mier…, localista de mier…".

Renzo Garcés insultó al árbitro Jordi Espinoza después su expulsión en el clásico. Foto: Composición Líbero