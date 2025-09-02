Franco Navarro dio firme calificativo sobre Erick Noriega tras ser figura con Gremio: "Es el..."

Erick Noriega inició una nueva historia en su carrera con la camiseta de Gremio de Porto Alegre tras dejar Alianza Lima. El popular ‘Samurai’ sorprendió en Brasil con su gran partido frente a Flamengo en el que fue la figura tras brillantes salvadas y aporte en el juego del equipo para el empate 1-1 en el Estadio Maracaná. Al respecto, Franco Navarro se pronunció.

El director deportivo del club blanquiazul se mostró orgulloso por el desempeño del volante nacional y resaltó la importancia de este nuevo reto lejos de Perú. Cabe mencionar que el zaguero se convirtió en figura desde el inicio del encuentro por la fecha 22 del Brasileirao, dejando buenas impresiones con su debut.

(Video: Premiere)

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Erick Noriega?

“Estamos felices por su desempeño, por su familia, es un chico que se merece lo que está logrando y mucho más. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera y espero que le vaya muy bien”, dijo Franco Navarro a los medios de comunicación tras el encuentro que sostuvo en condición de visita.

En esa línea, se refirió a las buenas condiciones y cualidades del ‘Samurai’, resaltando que su calidad y profesionalismo son las bases de su proyección internacional, siendo Brasil su nuevo desafío: “Es un jugador muy profesional y tiene calidad de sobra, se merece todo lo que le está pasando”.

Erick Noriega quiere dejar huella en su nuevo equipo y lo demostró al debutar, pese a que no pudieron lograr el triunfo en el Estadio Maracaná. Aunque su partida de Alianza Lima generó tristeza en muchos hinchas, lo cierto es que empezó con el pie derecho esta nueva etapa.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.