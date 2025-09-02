0

Franco Navarro dio firme calificativo sobre Erick Noriega tras ser figura con Gremio: "Es el..."

Director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro se pronunció sobre el presente de Erick Noriega, quien fue figura de Gremio en su debut en Brasil.

Erickson Acuña
Erick Noriega debutó en Gremio y Franco Navarro se pronunció.
Erick Noriega debutó en Gremio y Franco Navarro se pronunció. | Gremio/GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Erick Noriega inició una nueva historia en su carrera con la camiseta de Gremio de Porto Alegre tras dejar Alianza Lima. El popular ‘Samurai’ sorprendió en Brasil con su gran partido frente a Flamengo en el que fue la figura tras brillantes salvadas y aporte en el juego del equipo para el empate 1-1 en el Estadio Maracaná. Al respecto, Franco Navarro se pronunció.

Uruguay vs Perú se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

PUEDES VER: ¡Atención! Regalan entradas para el Uruguay vs Perú en Montevideo por esta fuerte razón

El director deportivo del club blanquiazul se mostró orgulloso por el desempeño del volante nacional y resaltó la importancia de este nuevo reto lejos de Perú. Cabe mencionar que el zaguero se convirtió en figura desde el inicio del encuentro por la fecha 22 del Brasileirao, dejando buenas impresiones con su debut. 

(Video: Premiere)

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Erick Noriega?

“Estamos felices por su desempeño, por su familia, es un chico que se merece lo que está logrando y mucho más. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera y espero que le vaya muy bien”, dijo Franco Navarro a los medios de comunicación tras el encuentro que sostuvo en condición de visita.

En esa línea, se refirió a las buenas condiciones y cualidades del ‘Samurai’, resaltando que su calidad y profesionalismo son las bases de su proyección internacional, siendo Brasil su nuevo desafío: “Es un jugador muy profesional y tiene calidad de sobra, se merece todo lo que le está pasando”.

Erick Noriega quiere dejar huella en su nuevo equipo y lo demostró al debutar, pese a que no pudieron lograr el triunfo en el Estadio Maracaná. Aunque su partida de Alianza Lima generó tristeza en muchos hinchas, lo cierto es que empezó con el pie derecho esta nueva etapa. 

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Atención, Alianza Lima! Se confirmó la primera sanción contra U de Chile: "Hasta 2027"

  2. Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano