Alianza Lima ganó 2-1 a Juan Pablo II en Trujillo y vuelve a la vida en el Torneo Clausura. Más allá de que los árbitros no tuvieron mayor incidencia en el desarrollo del juego, Franco Navarro sí criticó al juez de línea del VAR de dicho encuentro por su demora en convalidar el segundo gol de Kevin Quevedo.

El director deportivo del elenco blanquiazul no quiso criticar a la terna principal y sí señaló a Jonny Bossio, designado en el AVAR, quien demoró en tomar una decisión sobre la conquista de 'Kevedinho', que en las repeticiones se le mostraba habilitado pero el videoarbitraje se demoró en convalidar el gol.

"Fue un buen arbitraje, no me disgustó. Por ahí el línea se apura en anular el gol por un supuesto fuera de lugar. Pero más allá de eso, el VAR me sigue haciendo ruido, porque no se puede demorar tanto buscando no sé qué cosa en una jugada tan clara, en la que el jugador de Alianza estaba habilitado por más de un metro", dijo Navarro tras el encuentro.

Video: Movistar Deportes.

Asimismo, el también exgoleador de la selección peruana cree que Bossio puede tener un tema personal contra él y pidió no inmiscuir a Alianza Lima en una situación penosa que ambos protagonizaron hace varias temporadas.

"Lo que más me extraña es que siempre es con Bossio en el VAR. Si él tiene algo personal conmigo, no tiene por qué trasladarlo a Alianza. Realmente cuesta creer que en la CONAR no exista otro árbitro que pueda ir al VAR, pero igual estaremos atentos. Ya en varias oportunidades no han llamado al árbitro principal para revisar jugadas polémicas, y eso nos ha generado problemas. Todo esto lo decimos incluso ganando. El árbitro del partido fue bueno, pero ojo con Bossio. No es casualidad que en casi todos los partidos de Alianza Bossio esté en el VAR; en eso tendremos cuidado", sentenció.

Recordemos que el popular 'Pepón' protagonizó un incidente con dicho árbitro asistente en 2013, cuando era entrenador de Melgar y disgustado por su decisión, lo cogió del cuello y las imágenes dieron la vuelta al mundo.