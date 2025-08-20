Muy alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 consecuencias legales que activas al autodeportarte con CBP Home

En el marco de la situación migratoria actual, durante la administración de Trump se reemplazó la aplicación CBP One por una nueva llamada CBP Home, que incluye una función para que los inmigrantes puedan notificar cuando deciden salir voluntariamente de Estados Unidos. Aunque esta opción podría parecer útil, la abogada de inmigración Lauren Eagan señaló en un texto publicado para Diario La Opinión que esta herramienta puede acarrear serias consecuencias legales que muchas personas no conocen.

3 consecuencias legales de la autodeportación con CBP Home

Muchas personas desconocen que salir de Estados Unidos a través de la aplicación CBP Home no evita las sanciones legales de inadmisibilidad establecidas por la ley. De hecho, es justamente al salir del país cuando se activan estas penalizaciones.

Prohibición de reingreso por varios años: salir del país usando CBP Home activa sanciones de inadmisibilidad que pueden impedir tu regreso a Estados Unidos por 3, 5 o hasta 10 años, dependiendo del tiempo que hayas permanecido sin estatus legal.

Descalificación para beneficios migratorios futuros: al autodeportarte, puedes perder la posibilidad de acceder a ciertos beneficios migratorios que podrían facilitar tu estatus legal en el futuro, incluso si tienes vínculos familiares o laborales en Estados Unidos.

Falta de información clara y riesgo legal: muchos migrantes no reciben información completa ni precisa sobre estas consecuencias, lo que puede llevar a decisiones que activan mecanismos legales severos y prolongados sin que ellos lo sepan.

CBP Home ofrece una salida voluntaria y rápida de EE. UU.

¿Qué es la app CBP Home y para qué sirve?

CBP Home es una aplicación oficial del gobierno de EE. UU., gestionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que ofrece servicios clave para viajeros e inmigrantes. Su función principal es facilitar la salida voluntaria (autodeportación) de personas indocumentadas que desean dejar el país de forma segura y ordenada, evitando así arrestos o deportaciones forzadas por parte de ICE.

Beneficios del programa de salida voluntaria:

Asistencia en el viaje: ayuda con documentos y logística.

Compensación económica: algunos participantes pueden recibir un pago al completar su salida.

Perdón de multas: posibilidad de eliminar ciertas sanciones por estadía ilegal.

Menor prioridad para ICE: al notificar su salida, se reduce el riesgo de ser detenido antes de partir.

Otras funciones de la app:

Ver tiempos de espera en cruces fronterizos terrestres.

Solicitar el formulario I-94 de forma anticipada.

Pedir inspecciones para productos agrícolas o biológicos.

CBP Home busca brindar una alternativa voluntaria, rápida y menos traumática para quienes desean salir de EE. UU., además de facilitar procesos para viajeros legales.