Según información de 'El Cronista', 'CNN' y otros medios, se reveló que El Servicio de Impuesto Internos (IRS) empezó con la entrega de datos confidenciales de contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esto con la finalidad del arresto de los extranjeros en la nación de Trump.

Además, la sorpresiva acción se enmarca en un acuerdo establecido en abril de este año y, hasta ahora, viene generando un polémico debate debido a las preocupaciones sobre la posible violación de la privacidad de millones de inmigrantes en EE. UU. ¿Qué pasaría con la información personal y los derechos de este grupo? AQUÍ todo lo que se sabe.

IRS expone datos de ilegales a ICE y esto pasaría con ellos si son arrestados

A través de los reportes de la prensa internacional se anunció que el ICE exigió los datos personales de cerca de un millón de personas sospechosas de residir de manera irregular en el país americano.

Entre la información requerida están los nombres, direcciones y registros fiscales. Todo ello ha generado alerta entre las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Cabe señalar que, hasta el momento, el IRS habría logrado validar menos del 5% de los casos, lo que ocasionó descontento en la Casa Blanca. Ante esta inesperada situación, la administración se encuentra presión sobre la agencia tributaria debido a la escasez de resultados.

¿De qué se trata el acuerdo entre ICE e IRS?

Por otro lado, es importante saber que el memorando de entendimiento (MOU), el cual fue firmado el 7 de abril, hace el posible que el ICE envíe una lista de extranjeros bajo investigación penal y, con ello el IRS tendría acceso a revisar si esta persona posee registros que lo compliquen en EE. UU.

Pese a todo ello, y la finalidad de que el IRS actúe como proveedor de los datos de los inmigrantes, ha recibido críticas por parte de las organizaciones de derechos civiles.