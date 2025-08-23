Recientemente, el gobierno de Brasil decidió suspender las operaciones de entrenamiento conjunto con las fuerzas armadas de Estados Unidos que estaban previstas para septiembre y octubre.

Esta radical medida ha generado fuertes cambios en las siguientes actividades: la Operación Formosa, que se iba a realizar en el Planalto Central, y la Operación Core, programada para la región de la Caatinga, en el Nordeste del país latino. AQUÍ todos los detalles.

Este país latino cancela los ejercicios militares estadounidenses en su territorio

'Defensa.com' y otros medios, compartieron más datos sobre la decisión de cancelar la Operación Formosa y la Operación Core, esto luego de una reunión entre el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Vale resaltar que esta suspensión se produce casi un mes después de que el Comando Sur de Estados Unidos decidiera anular un ejercicio espacial conjunto con la Fuerza Aérea Brasileña.

En tanto, en el contexto militar brasileño, la incertidumbre sobre la realización de esta maniobra, que es la mayor de su tipo en el país americano y que involucra a cerca de 4.000 efectivos, 110 vehículos y ocho helicópteros, había ido en aumento.

Desde 2023, Estados Unidos ha incrementado su participación en el ejercicio, enviando tropas en un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral. En 2024, se registró la participación de 63 militares estadounidenses y 32 efectivos chinos, aunque este año los marines norteamericanos declinaron la invitación y China también anunció su ausencia.

¿Qué pasará con estas operaciones y a qué se debe esta decisión?

Algunos sectores dentro del gobierno brasileño han venido mostrando resistencia a la presencia estadounidense en Formosa, argumentando que sería inapropiado llevar a cabo ejercicios conjuntos mientras persistan las sanciones comerciales impuestas por Washington. Además, la Marina brasileña expresó su preocupación por el fortalecimiento de los lazos militares entre Brasil y China, que ha enviado tropas a los ejercicios desde el año pasado.

Ahora, pese a la cancelación de la Operación Formosa y la incertidumbre que la rodea, la cooperación militar entre Brasil y Estados Unidos no se ha interrumpido por completo. En julio, aviones de carga estadounidenses participaron en el Ejercicio Conjunto Tápio, realizado en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Asimismo, la Operación Core 2025, un plan conjunto entre el Ejército brasileño y las fuerzas estadounidenses, estaba programada para noviembre, enfocándose en la estandarización de procedimientos para misiones de paz.

