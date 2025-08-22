Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta es la impactante cifra de arrestados y autodeportados en 2025, según el DHS

El panorama migratorio en Estados Unidos ha dado un giro contundente este 2025. Nuevos datos oficiales muestran un aumento significativo en arrestos y autodeportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió cifras que han causado preocupación a nivel nacional.

Según el informe, la cantidad de inmigrantes indocumentados involucrados en procesos de detención o salida voluntaria supera ampliamente los registros previos. Este fenómeno refleja tanto un endurecimiento en las políticas migratorias como una creciente presión sobre las comunidades migrantes.

Esta es la impactante cifra de inmigrantes arrestados y autodeportados en 2025, según el DHS

De acuerdo con las estadísticas de los inmigrantes ilegales arrestados y autodeportados de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el actual gobierno de Donald Trump indican que aproximadamente 1.6 millones de extranjeros dejaron el país por voluntad propia y así evitar las consecuencias legales con las autoridades migratorias.

Mientras que por el otro lado, se ha dado a conocer que a lo largo de este año, se han detenido a 359,000 inmigrantes mediante las redadas migratorias. Asimismo, la administración Trump ha puesto el foco en adelantar la construcción de más centros de detención.

Muro fronterizo contra inmigrantes indocumentados

En tanto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló que por mandato del presidente Donald Trump, se pintaría de negro el muro fronterizo para impedir que migrantes crucen. Por lo que esta medida de seguridad buscaría que los inmigrantes lleguen al país por la vía ilegal.