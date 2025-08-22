- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta es la impactante cifra de arrestados y autodeportados en 2025, según el DHS
Miles de inmigrantes indocumentados fueron arrestados o se autodeportaron en EE. UU., revela un nuevo informe alarmante del Departamento de Seguridad Nacional.
El panorama migratorio en Estados Unidos ha dado un giro contundente este 2025. Nuevos datos oficiales muestran un aumento significativo en arrestos y autodeportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió cifras que han causado preocupación a nivel nacional.
Según el informe, la cantidad de inmigrantes indocumentados involucrados en procesos de detención o salida voluntaria supera ampliamente los registros previos. Este fenómeno refleja tanto un endurecimiento en las políticas migratorias como una creciente presión sobre las comunidades migrantes.
PUEDES VER: Buenas noticias inmigrantes: 3 beneficios que puedes recibir con solo tener el documento de autorización de empleo (EAD)
Esta es la impactante cifra de inmigrantes arrestados y autodeportados en 2025, según el DHS
De acuerdo con las estadísticas de los inmigrantes ilegales arrestados y autodeportados de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el actual gobierno de Donald Trump indican que aproximadamente 1.6 millones de extranjeros dejaron el país por voluntad propia y así evitar las consecuencias legales con las autoridades migratorias.
Mientras que por el otro lado, se ha dado a conocer que a lo largo de este año, se han detenido a 359,000 inmigrantes mediante las redadas migratorias. Asimismo, la administración Trump ha puesto el foco en adelantar la construcción de más centros de detención.
Muro fronterizo contra inmigrantes indocumentados
En tanto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló que por mandato del presidente Donald Trump, se pintaría de negro el muro fronterizo para impedir que migrantes crucen. Por lo que esta medida de seguridad buscaría que los inmigrantes lleguen al país por la vía ilegal.
- 1
EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"
- 2
Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"
- 3
Joven futbolista hispano enfrenta una orden de deportación: lo detuvieron a pocos pasos de su escuela
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90