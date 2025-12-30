MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: podrías perder la visa si no cumples con estas reglas de CBP al cruzar la frontera
Tener visa vigente no garantiza la entrada a EE. UU., CBP puede negar admisión o revocar tu visa si se detecta irregularidades.
Tener una visa vigente para Estados Unidos no garantiza la entrada al país. La visa permite solicitar ingreso, pero la decisión final depende del criterio del oficial en el puerto de entrada. Esto significa que, aunque tu visa esté vigente, podrías ser rechazado si no cumples con los requisitos de admisibilidad según la ley migratoria.
Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden negar la admisión o revocar la visa en el momento, incluso si aparece activa en sus registros, especialmente en temporadas de alta afluencia como los días previos al Año Nuevo.
Factores que pueden afectar tu ingreso
Algunos motivos comunes por los que se puede negar la entrada o cancelar la visa incluyen:
- Información inconsistente entre lo declarado y lo inspeccionado.
- Datos falsos o engañosos.
- Uso indebido de la visa, como trabajar con visa de turista.
- Ocultar artículos en el vehículo o llevar objetos prohibidos (armas, drogas, mercancía para reventa).
CBP enfatiza que más que el objeto, lo que pone en riesgo al viajero es mentir, ocultar información o incumplir las condiciones de la visa.
Artículos que no puedes cruzar
- Carne cruda o cocida, embutidos y chorizo
- Quesos artesanales o no pasteurizados
- Frutas, verduras frescas, semillas y plantas
- Drogas ilegales, incluida la marihuana
- Armas de fuego, municiones o réplicas
- Mercancía en grandes cantidades con fines de reventa
Consecuencias posibles
Si CBP detecta irregularidades, el viajero puede enfrentar:
- Negación de entrada ese día.
- Cancelación de la visa.
- Dificultades en futuros cruces o trámites migratorios.
Recomendaciones para cruzar sin problemas
- Responder con honestidad todas las preguntas del oficial.
- Declarar cualquier artículo si hay duda sobre su legalidad.
- Recordar que el oficial puede inspeccionar tu vehículo.
- Informarse previamente sobre las reglas de cruce, especialmente en temporada de alta demanda.
