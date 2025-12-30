MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: podrías perder la visa si no cumples con estas reglas de CBP al cruzar la frontera

Tener una visa vigente para Estados Unidos no garantiza la entrada al país. La visa permite solicitar ingreso, pero la decisión final depende del criterio del oficial en el puerto de entrada. Esto significa que, aunque tu visa esté vigente, podrías ser rechazado si no cumples con los requisitos de admisibilidad según la ley migratoria.

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden negar la admisión o revocar la visa en el momento, incluso si aparece activa en sus registros, especialmente en temporadas de alta afluencia como los días previos al Año Nuevo.

Factores que pueden afectar tu ingreso

Algunos motivos comunes por los que se puede negar la entrada o cancelar la visa incluyen:

Información inconsistente entre lo declarado y lo inspeccionado.

Datos falsos o engañosos.

Uso indebido de la visa, como trabajar con visa de turista.

Ocultar artículos en el vehículo o llevar objetos prohibidos (armas, drogas, mercancía para reventa).

CBP enfatiza que más que el objeto, lo que pone en riesgo al viajero es mentir, ocultar información o incumplir las condiciones de la visa.

Artículos que no puedes cruzar

Carne cruda o cocida, embutidos y chorizo

Quesos artesanales o no pasteurizados

Frutas, verduras frescas, semillas y plantas

Drogas ilegales, incluida la marihuana

Armas de fuego, municiones o réplicas

Mercancía en grandes cantidades con fines de reventa

Consecuencias posibles

Si CBP detecta irregularidades, el viajero puede enfrentar:

Negación de entrada ese día.

Cancelación de la visa.

Dificultades en futuros cruces o trámites migratorios.

Recomendaciones para cruzar sin problemas