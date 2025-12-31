0

GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: así es como las comunidades hispanas se están organizando para proteger a los extranjeros

Comunidades hispanas y ONG trabajan juntas para apoyar y proteger a los inmigrantes frente a la incertidumbre de las políticas migratorias en EE. UU.

María Zapata
Las políticas migratorias del Gobierno federal han afectado a millones de personas.
| Composición: María Zapata / Líbero
La política migratoria de Estados Unidos experimentó cambios significativos durante el segundo mandato de Donald Trump, afectando a millones de inmigrantes. Entre detenciones, deportaciones y separaciones familiares, muchas personas enfrentaron un clima de incertidumbre y temor. Sin embargo, esta situación también tuvo un efecto inesperado: la unión de comunidades y organizaciones para brindar apoyo y protección a los inmigrantes en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional endurece las reglas de asilo.

Así se organizan las comunidades hispanas para proteger a los inmigrantes en Estados Unidos

En Los Ángeles, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha encabezado un esfuerzo integral para brindar asistencia a quienes se ven afectados por las políticas migratorias.

Según CNN en Español, la organización ha implementado actividades tanto religiosas como culturales: entre las primeras, la celebración de la Virgen de Guadalupe en favor de los derechos de los inmigrantes; entre las segundas, el "Verano de la Resistencia", un programa de 30 días dedicado a informar sobre los derechos de los inmigrantes y a enseñar estrategias de organización comunitaria.

CHIRLA también creó un fondo entre julio y agosto, que recaudó US$ 800.000 y estaba destinado exclusivamente al pago de fianzas de inmigrantes detenidos, las cuales pueden superar los US$ 20.000, aunque la ley establece un mínimo de US$ 1.500.

Sin embargo, como explica Cabrera a CNN en Español: "Esos fondos ya casi están agotados; solo quedan US$ 200.000. La necesidad ha sido tan grande que los fondos se han ido consumiendo poco a poco, y se están buscando nuevas maneras de recaudación para asegurarse de que este fondo continúe".

Además, en colaboración con otras ONG, CHIRLA distribuye alimentos y proporciona servicios legales de emergencia a familias afectadas. Según el director de Comunicaciones de la organización: "Estamos hablando, por ejemplo, de 7.000 personas que necesitan estos servicios legales a través de nuestras coaliciones, pero probablemente se puedan ayudar entre 500 y 1.000 personas".

Redes de apoyo en Estados Unidos: un modelo replicable

La solidaridad observada en Los Ángeles se extiende a otras ciudades con una fuerte presencia de inmigrantes, como Chicago. En Illinois, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) coordina una red de más de 100 organizaciones para enfrentar la ofensiva migratoria.

Artemio Arreola, director de Enlace Comunitario de ICIRR, explicó a CNN en Español que la coalición implementó, desde enero, "equipos de respuesta rápida" para informar sobre la presencia de agentes de inmigración y educar sobre los derechos de los inmigrantes.

Estos pequeños equipos operan en vecindarios clave junto con voluntarios locales. Desde 2011, ICIRR mantiene una línea de ayuda para inmigrantes; con el regreso de Trump, el equipo se amplió a ocho personas para atender llamadas 12 horas diarias. Según Arreola, al confirmarse la presencia de agentes de inmigración, el grupo alerta a los equipos de respuesta rápida, quienes informan a las organizaciones de ICIRR y a funcionarios aliados para avisar a los residentes.

Este modelo evidencia cómo la colaboración entre comunidades hispanas y organizaciones sin fines de lucro ha creado un sistema de apoyo sólido que protege a los inmigrantes en Estados Unidos frente a políticas restrictivas, demostrando que la unidad y la organización pueden marcar la diferencia incluso en tiempos de incertidumbre.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

