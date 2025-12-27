MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estos son los REQUISITOS CLAVE que debes cumplir para extender tu visa de turista

Si eres turista en Estados Unidos y deseas permanecer más tiempo en el país, puedes solicitar una extensión de estadía con tu visa B-1/B-2. Esta opción está disponible para quienes ingresaron legalmente y necesitan más tiempo por razones justificadas, como una emergencia personal o razones de salud.

Sin embargo, es importante que sigas el proceso establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para evitar complicaciones legales y posibles sanciones. La solicitud debe ser presentada antes de que expire el periodo autorizado de estadía, identificado en el Formulario I-94.

Requisitos para Solicitar la Extensión de Estadía en EE. UU.

La posibilidad de extender tu visa tiene como objetivo mantener la legalidad del estatus migratorio de los turistas y prevenir situaciones de irregularidad que puedan acarrear consecuencias graves. USCIS subraya que este trámite no garantiza una extensión automática, ya que cada solicitud es evaluada de manera individual. Aquí te explicamos los detalles sobre cómo solicitar esta extensión, los requisitos principales y lo que debes hacer si tu solicitud es rechazada:

USCIS permite solicitar la extensión de estadía para turistas que cumplen los requisitos necesarios.

Haber ingresado legalmente a Estados Unidos y mantener un estatus migratorio válido.

Completar y presentar el Formulario I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant Status).

(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status). Adjuntar una copia del Formulario I-94 vigente .

. Contar con pasaporte válido durante todo el periodo de la extensión solicitada.

No haber violado los términos de la admisión ni haber trabajado sin autorización.

Explicar de manera clara y detallada el motivo de la solicitud de extensión.

Presentar pruebas de solvencia económica, como estados de cuenta bancarios recientes.

Pagar la tarifa correspondiente, que varía si el trámite se realiza en línea o por correo postal.

Completar correctamente todos los formularios para evitar el rechazo de la solicitud.

Plazo y Procedimiento para Solicitar la Extensión

El plazo para solicitar la extensión de estadía debe ser antes de que expire el periodo autorizado de estadía, lo cual está indicado en el Formulario I-94. USCIS recomienda que se presente la solicitud al menos 45 días antes de la fecha límite para evitar problemas. Asimismo, la solicitud puede realizarse en línea a través del portal oficial de USCIS o por correo postal, siguiendo las instrucciones indicadas en su sitio web.

Es importante recordar que si la solicitud se presenta después de la fecha límite, esto puede generar antecedentes negativos, lo que podría dificultar futuros ingresos al país. Mientras se evalúa la solicitud, el estatus del solicitante se mantiene legal, siempre que se haya cumplido con los plazos establecidos.