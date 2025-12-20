- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: USCIS podría RECHAZAR trámites migratorios si no cumplen con esta norma
Todos los inmigrantes con trámites pendientes deben conocer la nueva norma del USCIS para evitar retrasos o problemas en sus solicitudes.
El 12 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva política que limita la reutilización de fotos biométricas a un máximo de tres años en todos los trámites migratorios.
PUEDES VER: EXCELENTES NOTICIAS para familias en EE. UU.: IRS confirma AUMENTO de hasta US$2.200 en el crédito tributario por hijo
La medida aplica a solicitudes de residencia, ciudadanía y otros beneficios en todo el país, con el objetivo de reforzar la verificación de identidad y la seguridad en documentos oficiales.
Reglas principales sobre fotos biométricas
La política establece que solo serán válidas las fotografías tomadas en citas oficiales dentro de los 36 meses previos a la presentación de la solicitud. Aquellas fotos que excedan este plazo obligarán a los solicitantes a agendar una nueva cita en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) para capturar imágenes recientes.
USCIS exige fotos biométricas recientes para todos los trámites migratorios.
Durante la pandemia, el USCIS permitió el uso de fotos antiguas para reducir visitas presenciales, lo que en algunos casos resultó en documentos con imágenes de hasta 22 años de antigüedad. Con la actualización, la agencia busca garantizar que los datos biométricos sean recientes y confiables.
Trámites afectados y excepciones
La medida aplica principalmente a los siguientes formularios:
- I-90: Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).
- I-485: Ajuste de estatus o registro de residencia permanente.
- N-400: Solicitud de naturalización.
- N-600: Certificado de ciudadanía.
Estos trámites no permiten reutilizar fotos antiguas y requieren asistencia presencial para la toma de imágenes biométricas. Además, solo se aceptan fotos capturadas por el USCIS o entidades autorizadas, descartando cualquier imagen proporcionada directamente por los solicitantes.
Procedimiento para renovar la foto biométrica
- Presentar la solicitud ante el USCIS.
- El sistema verifica la antigüedad de la última foto.
- Si supera los 36 meses, se emite una citación automática.
- Acudir al Centro de Asistencia en Solicitudes en la fecha indicada.
- Captura de nueva fotografía y datos biométricos.
- Continuar con el procesamiento habitual del trámite.
Este proceso no genera costos adicionales más allá de los asociados al trámite.
Beneficios de la nueva política
El USCIS asegura que la actualización permitirá reducir riesgos de fraude y suplantación de identidad, mejorar la precisión en la emisión de documentos oficiales, agilizar procesos internos al uniformar la antigüedad máxima de las fotos y proteger la verificación de identidad de solicitantes y autoridades.
