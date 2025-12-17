EXCELENTES NOTICIAS para familias en EE. UU.: IRS confirma AUMENTO de hasta US$2.200 en el crédito tributario por hijo

El Child Tax Credit (CTC) fue actualizado y ahora ofrece un monto máximo más alto por hijo, lo que representa un alivio fiscal para millones de familias en Estados Unidos. Sin embargo, el beneficio no se otorga de forma automática ni uniforme, ya que su valor final depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) declarado ante el IRS.

Desde el año fiscal vigente, el crédito alcanza hasta US$2.200 por cada hijo elegible, un aumento de US$200 respecto a períodos anteriores, aunque con condiciones más estrictas para acceder al total.

Quiénes pueden acceder el Crédito Tributario por Hijo

Para acceder al Crédito Tributario por Hijo del IRS, los menores deben cumplir ciertos criterios:

El Child Tax Credit aumenta hasta US$2.200 por hijo, con nuevos requisitos del IRS.

Ser menores de 17 años al finalizar el año fiscal 2025.

al finalizar el año fiscal 2025. Contar con un número de Seguro Social válido que permita trabajar en Estados Unidos.

que permita trabajar en Estados Unidos. Haber residido más de la mitad del año con la persona que solicita el crédito.

con la persona que solicita el crédito. Estar registrados como dependientes en la declaración de impuestos correspondiente.

Un cambio relevante indica que algunos niños podrían no ser elegibles si sus padres no cumplen con los requisitos del Seguro Social. En declaraciones individuales, el padre o la madre debe poseer un SSN válido; en declaraciones conjuntas, basta con que uno de los dos lo tenga.

Límites de ingresos y montos reembolsables

El CTC se otorga en su totalidad solo si los ingresos no superan ciertos umbrales:

US$200.000 o menos para contribuyentes individuales.

para contribuyentes individuales. US$400.000 o menos para parejas que presentan declaración conjunta.

Cuando el MAGI excede esos valores, el crédito se reduce gradualmente en US$50 por cada US$1.000 adicionales de ingreso. Además, aunque el crédito total aumentó, el reembolso máximo quedó limitado a US$1.700 por hijo elegible.

Para hogares de bajos ingresos, se mantiene una condición clave: el contribuyente debe haber generado al menos US$2.500 en ingresos laborales. El reembolso se calcula como hasta el 15 % de los ingresos ganados, lo que puede reducir el monto recibido o dejar fuera a algunas familias.

Formularios requeridos y demoras en el pago

Para reclamar el Crédito Tributario por Hijo, los contribuyentes deben declarar a sus dependientes en el Formulario 1040 y adjuntar el Formulario 8812, correspondiente a créditos por hijos u otros dependientes; además, sigue vigente la PATH Act, que obliga al IRS a retrasar los reembolsos relacionados con el CTC (y el EITC) hasta mediados de febrero, incluso si la declaración se presenta antes.