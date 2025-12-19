La administración de Donald Trump afirma tener razones para celebrar, dado que desde la Casa Blanca aseguran que la venta de la Gold Card estrenada hace poco más de una semana ha sido todo un éxito entre los inmigrantes ricos que quiere la residencia en Estados Unidos ya que, hasta el momento, viene acumulando poco más de US$1,300 millones de dólares.

Donald Trump celebra "éxito" de Gold Card para inmigrantes ricos

Como se recuerda, Trump aclaró en un evento que tuvo lugar el viernes pasado de que todo el dinero recaudado irá directo a las arcas del Tesoro de los Estados Unidos para ayudar a reducir la deuda que arrastra el país: "Es, esencialmente, una Green Card, pero con esteroides".

La Gold Card fue lanzada el pasado 10 de diciembre, la misma que permitirá a los no estadounidenses la opción de pagar un fuerte suma para tener una vía un tanto más rápida en la obtención de la ciudadanía en la tierra del tío Sam.

Pero, no hablamos de cualquier monto, sino que es exclusiva para aquellos que estén en la faculta de desembolsar un millón de dólares para esta tarjeta, además de una cuota de procesamiento de US$15,000 dólares, ambos pagos otorgará la residencia permanente en tiempo récord. Eso sí, previa verificación de parte de las autoridades migratorias.

Pero, las empresas también pueden participar, pero para las compañías la contribución asciende hasta los US$2,000,000 de dólares, sumado a los US$15,000 de cuota de procesamiento, con ello las empresas extranjeras podrán otorgar la ciudadanía de EE. UU. a sus empleados, la cual puede ser transferible de un trabajador a otro por una comisión de transferencia del 5 por ciento.

Este 5 por ciento está destinado a cubrir gastos como la verificación de antecedentes. Asimismo, se requiere de un desembolso del 1 por ciento por cuestión de mantenimiento de esta opción.